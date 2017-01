Marcelo Gracia, motivado por su debut con Coyotes

Google Plus

(Foto: Roberto Ortega | VAVEL)

Uno de los refuerzos que llegó a la ‘Cueva del Coyote’ para este Clausura 2017, vio algunos minutos durante la victoria de Tlaxcala FC sobre Inter Playa del Carmen el pasado viernes en el Estadio Mario Villanueva. Hablamos de Marcelo Gracia, jugador de ofensiva que llegó desde la Sultana del Norte a Tlaxcala, para lo que será su segunda experiencia dentro de la Segunda División Premier.

“Me siendo muy contento y motivado por debutar en este equipo, un club que promete muchas cosas. La idea es trabajar más para ganarme más minutos en el campo.” fueron las palabras de Gracia Domínguez al concluir el entrenamiento del conjunto tlaxcalteca en el Estadio Tlahuicole.

Sobre su estadía en Coyotes, Marcelo comentó: “Siento que voy de menos a más, me estoy acoplando muy bien y los compañeros también me han arropado."

El campeón del mundo Sub-17 en 2011 confesó que, aunque no está muy familiarizado con el equipo rojinegro, conoce ciertos datos de Coyotes Tlaxcala FC: “Cuando me dijeron que iba a venir acá me enteré que eran los campeones de la Segunda División. Conozco a varios jugadores de acá y sé que la mayoría ha tenido la posibilidad de jugar en la Liga MX y en el Ascenso MX, lo que lo hace un equipo con jugadores muy importantes."

En cuanto a su compromiso con la ‘Jauría’, Gracia contestó: “El trabajo y la dedicación día a día para dar todo por este club”

Sobre el apoyo que vivió el equipo durante la jornada 1 ante Cruz Azul Premier en el Estadio Tlahuicole, Marcelo Gracia afirmó: “Quedé impresionado de ver a la afición como apoya y como está metida con Coyotes y nosotros, como jugadores, estamos trabajando para regalarles alegrías y un gran espectáculo .“

Por último, el atacante regio hizo un llamado para mantener los pies en la tierra ante el gran momento deportivo que vive Coyotes y declaró que ante Puebla Premier el equipo saldrá con la misma humildad que han mantenido hasta el momento, siempre respetando al rival.