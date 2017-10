Deportivo Tepic vence al Monterrey

Google Plus

La noche de este viernes 27 de octubre en el Estadio Arena Cora, el Deportivo Tepic JAP venció 2 goles a 1 a los Rayados de Monterrey en un duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Liga Premier.

La escuadra regiomontana fue quien arrancó el encuentro con mayor intensidad, pues se hicieron de la posición de la pelota y quienes buscaron abrir el marcador.

Fue hasta el 25' que los Rayados consiguieron la anotación, era Joaquín Alonso Hernández el anotador del primer tanto del encuentro.

Tan solo bastaron 5 minutos para que el Deportivo empatara el marcador, pues luego de que un disparo diera en el poste, el nayarita Luis "Torradito" García se avivó y ganó el rebote anotando así el gol del empate.

El resto de los minutos estuvo bastante frenado, pues ambos equipos no querían irse al vestidor sin ponerse arriba en la pizarra. Así concluyó la primera parte, con un empate a uno.

Para la segunda mitad, los papeles se invirtieron, pues el equipo de Tepic tomó la iniciativa en el campo de juego, esto con la intención de generar más peligro en el marco de Monterrey.

Al 75', Luis Olvera sacó un centro desde la izquierda y el californiano Alejandro Camilo García anotó el gol de la victoria para el equipo local.

Así terminaría el partido, con una victoria de 2-1 para el Deportivo Tepic JAP, con este resultado, los dirigidos por Francisco Hernández llegaron a 15 unidades.

Conferencia de prensa:

El jugador nayarita Luis García mencionó en conferencia de prensa, “El compromiso del equipo es jugar los partidos que restan a muerte con la esperanza de entrar a la liguilla”.

El delantero Daniel Ramírez declaró: “el haber visitado a los niños en el hospital esta semana me motivó para trabajar duro, me di cuenta que uno es ejemplo para los niños y eso me da para vivir con mucha alegría”.

El mediocampista Alejandro Caballero dijo, “todos tenemos nuestros malos días, pero creo le dimos la vuelta rápida al partido, trabajar es la única forma de lograr el triunfo”.