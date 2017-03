Selección Mexicana: "Lo importante es calificar al Mundial"

Google Plus

Foto: Vavel México / Victor Gómez

La Selección Nacional mantiene el ritmo de preparación en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, de cara al duelo ante Costa Rica del Hexagonal Final de la Eliminatoria CONCACAF, rumbo a Rusia 2018.

El juego ante Costa Rica es clave para ambas selecciones, pues se estaría llegando a la mitad del hexagonal después de estas dos fechas.

Este martes por la mañana, el equipo mexicano realizó el entrenamiento con el equipo completo.

Al final del entrenamiento, Oribe Peralta, Raúl Jiménez y Jonathan Dos Santos destacaron el arduo trabajo que se hace de cara al juego de este viernes en el Estadio Azteca.

"El Hermoso" aseveró que el equipo mexicano quiere llevarse los seis puntos en estos dos juegos eliminatorios de marzo. “Nosotros estamos pensando en ganar los seis puntos, así ya nos encaminamos, damos un paso importante a la clasificación y esa es la idea”.

Por otra parte, Peralta recalcó que de poco importa saber si México es el Gigante de la CONCACAF, pues la prioridad son los seis puntos que se juegan.

“No me importa si somos el gigante o no, lo importante aquí es calificar al Mundial y hacerlo de la mejor forma, consiguiendo la mayor cantidad de puntos posibles”.

Una convocatoria distinta

Por su parte, Raúl Jiménez platicó que se busca un triunfo en suelo azteca para ir con mayor motivación a Puerto España el próximo lunes.

“Queremos comenzar con el pie derecho, ganar los tres puntos para así dar un paso importante a lo que queremos que es la clasificación".

“Sabemos que es un partido difícil, un rival que cuenta en estos momentos con seis puntos pero nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, saber que el partido tiene 90 minutos y salir a ganar”.

Por último, Jonathan Dos Santos, mediocampista del Villarreal, aclaró que cambiar de sede para entrenar de cara a un juego mundialista es nuevo, pero se espera que esto ayude al desarrollo colectivo.

“Es una convocatoria diferente, es la primera vez que me toca estar aquí en Cuernavaca, lo importante es que el equipo se encuentra con ganas de hacer dos juegos buenos”.

Dos Santos tuvo la oportunidad de aclarar la situación que viven los mexicanos que juegan en el extranjero y vuelven a México durante los juegos eliminatorios y los efectos físicos que sufren.

“La verdad si, pesa bastante (la altura) venimos de otro país, el primer entrenamiento que hay siempre me cuesta respirar, me ahogo, pero lo importante es que los doctores, el entrenador y los preparadores físicos lo llevan bastante bien y hacen que no se sienta tanto”.

El tricolor se mantendrá trabajando en la ciudad de la eterna primavera hasta el día viernes en la mañana, para viajar por la tarde a la CDMX de cara al duelo ante Costa Rica.