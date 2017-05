Juan Carlos Osorio presenta lista preliminar para Confederaciones

Google Plus

(Foto: Mediotiempo)

La mañana de este martes dentro de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol, el director técnico, Juan Carlos Osorio, dio a conocer a los futbolistas que formarán parte de los plantel del 'Tri' que disputarán los juegos amistosos rumbo a la Copa Confederaciones Rusia 2017.

32 son los futbolistas que formarán parte de la lista que se preparará antes de que comience la competencia internacional.

Juan Carlos Osorio afirmó que de acuerdo a los calendarios por la finalización de las ligas europeas, además de la lesión de Rafael Márquez, consideró a 32 futbolistas por un lapso de 18 días con la finalidad de tener una idea de los 23 atletas que serán tomados en cuenta para Rusia.

Es así que la lista la conforman:

Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Jesús Corona.

Defensas: Diego Reyes, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Oswaldo Alanís, Luis Reyes y Raúl 'Dedos' López.

Medios: Jesús Molina, Jesús Dueñas, Miguel Layún, Jorge Hernández, Andrés Guardado, Jona Dos Santos, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda, Héctor Herrera y Elías Hernández.

Delanteros: Marco Fabián, Gio Dos Santos, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Javier Aquino, Jesús Gallardo, Carlos Vela, Hirving Lozano, Jürgen Damm.

El técnico colombiano afirmó que la recuperación de Rafael Márquez era prevista para un lapso de cinco semanas, las cuales ya están por cumplirse, sin embargo será al final la decisión del cuerpo médico quien decida si el capitán del tricolor asistirá a Rusia o no.

Por otra parte justificó la convocatoria de Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo y Miguel Layún, mencionando que son parte fundamental del proceso:

"Guillermo tuvo una gran temporada con gran número de atajadas en La Liga; no es para culparlo de la cantidad de goles recibidos; en el caso de Miguel y Salcedo si juega o no, ese no es asunto de él o ellos, sino decisión de los entrenadores, lo principal es que se encuentren bien", mencionó.

Dentro de los convocados llamó la atención la inclusión de Jorge 'Burrito' Hernández, mediocampista del Pachuca, a quien en palabras de Osorio dijo:

"Va a ser muy importante para nosotros para poder utilizar más jugadores en esa posición, Jorge puede entrar a disputar un puesto; esta es la oportunidad para él que pueda manifestar a nivel Selección lo que puede hacer en su equipo".

Así mismo afirmó que cada uno de los elementos europeos sabe de la importancia de esta competición por lo cual mencionó:

"A cada jugador de los que están en Europa se les diseñaron audios de por qué no se podía tener descanso, afortunadamente la respuesta de los jugadores ha sido favorable, no podemos descansar mucho y así lo han entendido".

Por último el timonel afirmó que los descartados para Copa Confederaciones disputarán un lugar en Copa Oro, competición de la cual ya se tiene una lista, sin embargo no quiso dar a conocerla.