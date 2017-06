Raúl Jiménez: "Vamos a paso firme"

Google Plus

Foto: (Twitter)

Tras el triunfo de México sobre Honduras y haber anotado el uno de los tres goles de la noche, Raúl Jiménez habló con los medios de comunicación sobre el buen desempeño que ha mostrado el conjunto en los últimos partidos.

"Contento con la gran actuación, supimos manejar el partido de principio a fin supimos circular el balón para que no tuvieran espacios".

"Me tocó vivir los dos momentos, ahora estamos metidos en lo que queremos. Ahora las cosas que no nos salían en el pasado nos están saliendo, estamos cambiando la manera de pensar, la manera de hacer las cosas y eso se ha visto reflejado y lo hemos sabido hacer", dijo recordando la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, donde el Tri tuvo que disputar el repechaje.

"Ahí vamos con paso firme contentos, sabemos que son partidos cruciales y estamos haciéndolo bien, paso a paso", señaló antes de destacar la importancia de calificar lo antes posible.

El delantero del Benfica también comentó que todo el grupo está concentrado y conectado con la afición: "Todos muy metidos en lo que queremos y creo que el ambiente en la cancha y fuera de ella se nota ameno, todos al mismo lado".

"Me gusta, estoy aquí para lo que se me necesite, sea por la banda, sea de portero o delantero siempre tengo que estar listo para lo que viene, me entrego al cien por ciento para salir adelante", aseguró sobre su desempeño.

También expuso su opinión acerca de la salida de Hirving Lozano al futbol europeo: “Es un gran jugador, de gran velocidad y llega con gran facilidad. Todo eso se ve muy bien en Europa".

Jiménez finalizó hablando sobre las rotaciones del técnico Osorio, pues le restan posibilidades de ser titular frente a Estados Unidos: "Sabemos que el tiempo de recuperación no es el que quisiéramos, la competencia interna siempre ha sido muy buena, somos muchos lo que queremos un lugar en el once y no aflojamos".