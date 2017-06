México vs Nueva Zelanda: la previa, horario y alineaciones

Google Plus

Foto: Edición Vavel Mx

La Selección Mexicana de Futbol jugará este miércoles ante la Selección de Nueva Zelanda, quien es campeona de la Confederación de Oceanía en la ciudad de Sochi, con la intención de sacar los 3 puntos.

El conjunto mexicano dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio necesita la victoria, ya que le dará tranquilidad al combinado nacional, tras empatar el pasado domingo pasado ante su similar de Portugal (2-2).

¿Cómo llegan?

El combinado mexicano llegó a Rusia con más dudas que respuestas, pero hizo lo suficiente para empatar ante Portugal, quien es campeón europeo tras conseguir el título el verano pasado.

El duelo frente a los neozelandeses es clave, ya que una victoria holgada combinada con un empate entre lusos y rusos catapultaría a los mexicanos al 1er lugar del Grupo A, pero el empate y la derrota ante los oceánicos pondría en graves aprietos al combinado mexicano.

Recientemente, el ahora ex jugador del Pachuca FC Hirving Lozano viajo a Holanda para hacer su presentación con el cuadro neerlandés: PSV Eindhoven, por lo que se espera que no juegue en el encuentro, considerando las rotaciones con las que habitual hacer el entrenador colombiano.

Mientras que por el lado del conjunto oceánico, los dirigidos por Anthony Hudson se caracterizan por atacar por los costados y buscarán aprovechar la altura y el físico de jugadores como sus delanteros Smeltz y Wood.

Los neozelandeses perdieron en su debut ante los locales (2-0) y buscarán obtener la victoria, ya que de no ser hace necesitarán ganarle a Portugal y esperar combinación de resultados para avanzar a una posible semifinal.

Jugadores a Seguir

Jonathan Dos Santos

Foto: ww.noticiasmvs.com

El volante mexicano ha estado a un extraordinario nivel con el seleccionado azteca y tras las constantes rotaciones del entrenador sudamericano, se espera que haya cambios, pero hay amplias posibilidades de que este en el once inicial el ex jugador del Villareal.

Dos Santos le ha dado equilibrio y dinámica al cuadro tricolor, por lo que espera que tenga el control del mediocampo cuando ataque el conjunto mexicano y sea agresivo a la hora de defender el esférico.

Chris Wood

Foto: www.nacion.com

Tras la poca profundidad que tuvo la selección oceánica ante Rusia, los centros ante México serán una constante y con la altura de su capitán pueda ser pieza clave para los neozelandeses. Además, se espera que Shane Smeltz quien también se presume pueda iniciar ante México, ya que cuenta con características similares a las de Wood.