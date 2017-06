Juan Carlos Osorio: "No hay selección que no sufra"

(Foto: Zimbio)

Tras la victoria de la Selección Mexicana ante Nueva Zelanda por dos goles a uno, Juan Carlos Osorio se encargó de comparecer ante los medios de comunicación al término del encuentro.

En la sala de prensa del estadio de Sochi, Osorio comenzó disculpándose por el altercado verbal que sostuvo con el auxiliar de Nueva Zelanda.

"Ofrecer disculpas a los televidentes. Evidentemente me pasé de tono con el asistente de Nueva Zelanda. Entendíamos y respetamos siempre su manera de jugar, pero cuando eso pasa un límite y atropella el fairplay, hasta ahí llega mi límite de aceptar las cosas. A partir de la lesión de Carlos (Salcedo), tanto mis jugadores como yo les gritábamos que pararan la jugada al técnico. Cuando no hay respuesta positiva y yo creo que se está abusando; ya no es juego de contacto sino que pasa a la frontera con violencia, eso no se puede permitir. Por eso perdí el control, me ofendió y seguía instigando e insultándome en español. Desafortunadamente la cámara me sigue a mí, pero el asistente de ellos fue culpable directamente de todo lo que sucedió".

Además, explicó la razón detrás de las ocho modificaciones en el once inicial y el plan de juego. "El plan era jugar un tiempo con Diego Reyes de mediocentro y el otro jugarlo con Héctor Herrera. Ante la lesión de Salcedo, decidimos que Diego continuara en el juego y lo acompañara Héctor. Habíamos planificado y por eso decidimos aguantarnos la tentación de poner el mismo equipo que contra Portugal y guardar ocho jugadores. Hoy la entrada de Héctor pesó muchísimo para generar líneas de pases".

Si algo quedó claro para Osorio es que "en el segundo fuimos totalmente superiores. Con la entrada de Herrera mejoramos mucho".

El técnico colombiano defendió su postura al explicar que lo que sucedió en este encuentro es parte de un plan. "No considero que haya sido un sufrimiento innecesario. Claro este que todo está supeditado al partido contra Rusia. Hoy era jugar con un equipo fresco ante un rival que compite en una condición muy diferente a Portugal. Les controlamos, competimos muy bien y ganamos. Si Damm hubiera concretado y Nueva Zelanda su tiro a la escuada, sería 4-2 y estaríamos hablando de otra cosa. Para un equipo que juega de esa manera e históricamente ha causado problemas a México por juego aéreo, no concretaron de pelota aérea. Para mí, muy bien mi equipo; orgullosos de los muchachos. En el futbol de alto nivel no hay ningún club ni selección que no sufra".

Para terminar su análisis, Osorio aseveró que México es "una buena selección que está dando ese paso para convertirnos en ese equipo que merece ganar; que compite muy bien; que compite con diferentes rivales e ideas de juego y logra ganar".