Landon Donovan: "Si no juego bien es mi culpa"

Google Plus

Muchas dudas han quedado en León luego de la paliza que Tigres le puso este sábado en el Volcán, incertidumbre sobre todo, y es que la clasificación a Liguilla luce lejana, más aún sabiendo que se tiene una lista de bajas considerable y que el calendario luce apretado, por los rivales a enfrentar.

Uno de los señalados, por algunos, luego de la goliza ante Tigres, fue Landon Donovan, atacante norteamericano que no pudo lucir en Monterrey que fue defendido por Gustavo Díaz en conferencia de prensa ante un posible mal partido ofrecido. Sin embargo, el mismo 'Capitán América' se encargó de responsabilizarse y no adjudicar culpas a nadie.

"Es mi responsabilidad jugar bien, no es responsabilidad del técnico y si yo no juego bien, yo tengo la culpa. Nadie de nosotros jugó bien, así que tenemos que tener la responsabilidad nosotros porque los cuerpos técnicos no juegan los partidos, nosotros hay que mejorar y nosotros debemos hacer diferencia en los partidos", dijo en entrevista.

Donovan, que está deseoso de jugar una Liguilla en el futbol mexicano, sabe que hasta este momento es difícil y luce bastante difícil el panorama, sin embargo no pierde la esperanza y hace un llamado a su equipo: ganar por lo menos tres de los cuatro partidos que restan para conseguirlo.

Quedan cuatro partidos, hay que sumar nueve, diez o doce puntos, y hay que enfocarnos en eso. Vamos con todo, tenemos la responsabilidad de responder, pero también debemos jugar bien. Me gustaría mucho llegar a la Liguilla, pero tenemos que ganar mínimo 3 de 4 partidos, ganar todos es un gran desafío y vamos a ir con todo.

No sé en qué momento se cayó el equipo, fue muy fácil analizar lo que pasó en la cancha porque Tigres jugó bien y ahora viene Morelia en nuestra casa, tenemos que ganar. Me siento mejor cada día, físicamente me sentí bien, pero el equipo perdió y eso es malo.