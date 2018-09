Sergio Pérez, el chico malo de la clase

Tal vez sea mucho riesgo el que Checo toma a la hora de comenzar a correr, quizá no sea del agrado de muchos pilotos de la Fórmula 1 su manera de desequilibrar agresivamente una pista de carreras. Pero en cierto modo, a Sergio le ha funcionado y carrera a carrera ha ido puliendo ese estilo tan acometedor que acogió desde el comienzo del Mundial de coches.

La gente inteligente da pie a cosas nuevas, tiene ideas frescas, ¿por qué no romper la parsimonia de la competencia?, ¿por qué no ser descarado, provocador y violento a la hora de manejar?, ¿por qué tengo que ser como todos? ¿por qué? Fue tal vez lo que se preguntó el tapatío antes de comenzar a correr esta temporada en la F1.

Ahora su decisión ha causado consecuencias, pues su manera agresiva de correr no ha caído bien en el entorno de la F1. El percance que tuvo con Kimi Raikonnen en el Gran Premio de Mónaco, abrió las puertas al debate ¿debe controlarse Sergio Pérez a la hora de correr?

"Si sigue así, se arriesga a encontrarse un puño en la cara". "Se comporta como un idiota en pista. No es la primera vez que se lleva por delante a alguien. Quizás espera intimidarnos y que le abramos la puerta o que sigamos recto porque llega demasiado rápido a una curva que no podrá negociar sin llevarse por delante a alguien", mencionó el piloto finlandés, Kimmi Räikkönen al terminar la carrera en el Principado.

Tal vez el carácter y la mentalidad de Checo, de no quedarse en un segundo plano, cause temor en la vieja escuela de la Fórmula 1, pues seguramente no les gusta para nada, que un chico que tiene hambre de triunfo, les llegue a romper la monotonía en la que muy tranquilos navegaban.

"Yo me aparté en la chicane para que no me golpease. Kimi no ha tenido tanta suerte. "La agresividad de Sergio en Bahrein le salió bien. Es muy agresivo y le ha salido bien algunas veces este año, pero el pasado año le salió mal, especialmente a final de temporada. En Mónaco le ha salido tan bien que ha tenido que retirarse. A ver si aprende la lección"."Cuando estás cerca de él intentas tener más margen que con otros pilotos, igual que lo tienes con tres o cuatro nombres que todos sabemos, que no suelen acabar demasiadas carreras", comentó el estelar de Ferrari, Fernando Alonso.

En ese rasgamiento de esquemas, Pérez tampoco tuvo el apoyo de su coequipero, quien también puso en tela de juicio la manera de pilotear del mexicano.

"No estoy acostumbrado a manejar a lo largo de una recta teniendo a tu compañero de equipo a tu lado y chocando sus ruedas conmigo, a 300 kilómetros por hora". "No es el modo en el que normalmente corro. Tal vez vaya a ser la manera de correr ahora, pero no es la que quisiera. Me pegó por detrás y me pegó en la recta cuando vamos a 300 kms/h. Eso es peligroso". "He tenido duras peleas en la F-1, pero no tan sucias como esta. Algo serio pasará pronto, así que se tiene que calmar", se quejó Jenson Button un día después de la carrera.

Checo tendrá que serenarse, sí, pero sólo un poco, pues ese modo de pelear en cada carrera lo hace diferente al resto y meramente, si se pule bien, puede rendir frutos, muchos frutos.

"Se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque son todos iguales", citó alguna vez el muy afamado cantante y guitarrista, Kurt Cobain