La alberca, un amado lugar en el olvido

Arantza se encuentra acostada junto a uno de los lugares que más valora en la vida, la alberca. En ese bendito recinto no solo ha encontrado la salud y vitalidad que el deporte brinda, sino que se ha convertido en parte fundamental de su vida. Al principio, cuando iba a nadar era algo muy “equis”, simplemente nadaba y ya. Pero cuando empezó a convivir con sus compañeros las cosas fueron cambiado, la natación se fue convirtiendo en algo más, por lo que incitada por sus compañeros comenzó a entrenarse a la par, ingresando al equipo que tenían formado.

La alberca se convirtió en el único lugar donde podía ser ella misma, porque, a sus propias palabras, cada vez que entra al agua sabe que estará bien, que sus problemas están en pausa, que nada de lo que diga la gente le va a importar, que su furia chocará con las olas que hace mientras nada, que sus mejores sonrisas las obtiene cada vez que hace un buen trabajo.

Mientras está ahí, su cabeza comienza a imaginar la figura de un héroe o heroína, alguien que sea capaz de competir con los mejores del mundo, un mexicano que enorgullezca la natación nacional.

Tal imagen tan solo tiene un antecedente, el cual se ubica a 45 años de distancia. En 45 años una persona aprende a caminar, a hablar, va a la escuela, si tiene éxito en lo anterior continúa con una carrera universitaria, se titula, tiene la opción de seguir estudiando, encuentra a la pareja con que se casará, trabaja, tiene hijos, los ve crecer y comienza a pensar en el futuro para toda su familia.

Ese lapso de tiempo es suficiente como para construir y destruir una vida, planear y echar por la borda muchos proyectos, conocer y también olvidar.

¿Alguno de ustedes recuerda a Felipe ‘El Tibio’ Muñoz? Si tu respuesta es afirmativa, probablemente tienes más de 50 años o eres un buen fanático del deporte mexicano, de ser así es un dato básico. Si al contrario tu respuesta es negativa, el siguiente video te mostrará su más grande hazaña y porqué en su época fue considerado un héroe nacional.

Sí, ‘El Tibio’ es el único mexicano en la historia en ganar una medalla de oro olímpica en natación (200 metros pecho), fue conseguida en casa, en los Juegos Olímpicos de 1968. La otra medalla de esta disciplina existente en el palmarés mexicano fue de bronce, y corrió a cuenta de María Teresa Ramírez (800 metros pecho) en la misma justa olímpica.

Y aquí es donde entra el olvido. ¿Acaso Arantza conoce otra historia de éxito en la natación mexicana? ¿Los dirigentes del deporte mexicano a lo largo de la historia han volteado a ver una alberca? (No fosa de clavados, alberca). La respuesta probablemente es no.

Tras el triunfo de Muñoz, la natación en México comenzó a caer en picada y al parecer aún no se detiene. Irónicamente, el mismo Muñoz se ha encargado de destruir los pocos cimientos que quedaban de aquel triunfo. En 1994 comenzó a ocupar cargos públicos, convirtiéndose en presidente de la Codeme (Confederación deportiva mexicana), cargo que ocuparía hasta el año 2000, para después convertirse en presidente del Comité Olímpico Mexicano hasta 2005.

Durante sus mandatos ‘El Tibio’ logró borrar la buena imagen que se tenía de él, siendo acusado de desvío de recursos en la Codeme, la cual tambalea entre la desaparición y la rendición de cuentas. Por si fuera poco, por iniciativa propia solo se permitía calificar a Juegos Olímpicos a aquellos atletas mexicanos que cumplieran con marca A de FINA. La marca A en teoría garantiza que el atleta quede dentro de los primeros 16 lugares de la competencia, equivalente a semifinales, sin embargo pocas veces sucede esto en nadadores mexicanos, provocando que aquellos que dieran marca B –deportistas competentes-, ni siquiera tuvieran chance de ir a foguearse, como sucede con otros deportes. Afortunadamente eso ha cambiado, siendo que ahora se respetan los estatutos de FINA, los cuales dictan que un atleta con marca B podrá participar en Juegos Olímpicos vía invitación. Sin embargo, esto no ha mejorado el panorama.

Por ejemplo, en la actualidad la mejor nadadora mexicana se llama Fernanda González. Fue la única de su deporte clasificada a Londres 2012, al cual accedió vía el Grand Prix de Orlando, donde obtuvo marca A en 200 metros dorso y marca B en los 100 metros de la misma modalidad. Sin embargo, ya en la justa veraniega no logró colarse a semifinales de ninguna modalidad, quedándose lejos de las clasificadas, e inclusive, subiendo sus tiempos.

Lo anterior tan solo es evidencia de la carencia de profesionales en el deporte mexicano, así como la falta de apoyo por parte del gobierno, y en muchas ocasiones –sobre todo cuando se es amateur- de la familia. Volvamos con Arantza, ella sueña con competir en competencias de alto nivel. Sus buenos resultados en el sector amateur y su fuerte compromiso con el deporte hacen pensar que puede alcanzar esa meta, ella está motivada. Sin embargo, hay dos aspectos que fungen como “el negrito en el arroz” de sus planes.

El primero de ellos, evidentemente, es la falta de apoyo a nivel gubernamental y la casi nula organización a nivel federativo. Es decir, si un atleta tuviera buenas actuaciones y practicara un deporte completamente popular y apoyado en el país, como por ejemplo el fútbol, lo más probable es que de inmediato alguien se pondría en contacto con ella, la llevarían a los recintos de entrenamiento con personal de clase mundial y afinarían su técnica para que ha futuro pudiera convertirse en una atleta de élite, o por lo menos competitiva.

El segundo aspecto también gira en torno a la falta de apoyo, pero en este caso de sus padres, quienes no gustan de la idea de nadar y competir. Así misma se dice: “quizá consiga buenos lugares y medallas pero no hay peor cosa que alzar la mirada mientras estas en el podio y no ver a tus padres apoyarte”. Pero ante eso sí tiene un consuelo, sus amigos y compañeros de equipo. Aquellos que al igual que ella ven en la alberca algo más que agua con cloro, aquellos que le sonríen y echan porras, ya sea que gane o pierda siempre estarán con ella, en todo momento.

Ella y todos nosotros sabemos que este deporte necesita una restructuración completa, basada en líderes que vean por el deporte y no por el dinero. Líderes que al tiempo que mejoran las condiciones de los deportes consolidados, promuevan y apoyen a los jóvenes que buscan abrirse paso en otras disciplinas, a través de la capacitación de personal y apoyo de personas provenientes de países de primer mundo, para que así, personajes como Fernanda González logren trascender más allá de lo que muchos esperan y una vez logrado eso no se desvíen por el camino y continúen con el apoyo constante al deporte.

Y mientras eso sucede –esperando que no tarde tanto- , ella hace su parte entrenando y promoviendo la natación. Ignorando a aquellos que ven tonto el hecho de amar un deporte. Y sobre todo, sabiendo que no es la única que piensa así, sino que hay muchas más personas que convierten el deporte en su terapia, en su vida.