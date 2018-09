La alberca, un amado lugar en el olvido (Parte II)

En la entrega pasada, abordamos el tema de la natación en México, su único logro histórico de gran escala, la actualidad, las condiciones en que se maneja, así como la visible corrupción por parte de los dirigentes del deporte en el país.

En esta ocasión, toca conocer la realidad a través de la experiencia de alguien que vivió en el mundo de la natación profesional. Vavel México te presenta una charla con Alejandra Alemán, ex-nadadora profesional mexicana originaria de Coatzacoalcos, Veracruz.

-Buenas noches Alejandra, gracias por la entrevista.

Buenas noches.

- ¿Cómo te iniciaste en la natación?

Aprendí a nadar a los 5 años de edad, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, debido a que mi hermano sufría de asma, y a mis padres les recomendaron la natación como ejercicio para fortalecer sus pulmones; y bueno, ahí empezamos los dos a aprender a nadar, de inicio como una actividad extra, y pasaron pocos meses para que el entrenador hablara con mis padres para que nos dejaran participar en una competencia. A mis papas les gustó mucho la idea y bueno, desde ahí se volvió parte de mi vida cotidiana el ir todos los días a la alberca. Claro que como niños pequeños a veces es muy difícil seguir la disciplina, porque pues quería salir a jugar o hacer las cosas que "los niños normales" hacían, sin embargo mi mamá siempre estuvo muy presente en la constante motivación para seguir yendo a entrenar y competir.

-¿Cómo fue tu evolución en el deporte? Platícanos tu historia.

Pues a los 8 años que nos mudamos de Villahermosa, de nuevo a Coatzacoalcos, lo cual obligó a mis padres a buscar otro equipo de natación donde pudiéramos seguir entrenando. A los 8 años obtuve mi primer trofeo en una competencia. Claro que yo no tenía idea de lo que significaba, pero admito que ya cuando te subes al pódium en el primer lugar, es muy difícil querer bajarte de ahí.

A los 9-10 años tenía edad para competir en los campeonatos estatales, lo que fue brindándome mayor conocimiento del nivel de competencia que existía en el estado dentro de la natación, y bueno, mis padres siempre me han inculcado que cuando vas hacer algo, lo debes hacer bien, así que siempre existió esa motivación y en algunos casos exigencia de ser la mejor.

A los 12 gané mi primer campeonato estatal, lo que me llevó a competir en los nacionales, empezando a puntear entre las 8 mejores a nivel nacional. Mi especialidad siempre fue el estilo pecho, 50 libre y a veces en mariposa, yo era velocista.

Cuando tenía 16 quedé como campeona nacional en la Olimpiada Nacional de Cd. Obregón, lo que significó mi primera calificación a un evento internacional.

Nacional curso corto, final 50m.

- ¿Qué torneo? ¿Cómo continuó tu carrera?

Cuando quedé seleccionada esa ocasión se supone que la calificación era para ir a una competencia en Canadá, pero después nos dieron el comunicado de que no podían llevar a la selección a ese evento por falta de presupuesto, y nos mandaron a California a una competencia llamada Far Western -si mal no recuerdo-, que sinceramente me decepcionó un poco, porque se notaba que era una competencia prácticamente local, de escuelas de allá. Además, los uniformes que nos entregaron… bueno, está de más decir que nos dieron el pretexto de que eran "provisionales" pero jamás nos dieron los "buenos".

A partir de esa ocasión que quede campeona nacional, me mantuve dentro del podio en los nacionales; en el nacional de curso corto en Veracruz gané igual la prueba de 50m pecho imponiendo récord Nacional y Mexicano, así como también obteniendo el segundo lugar en la categoría de 1ra Fuerza.

Después de eso me invitaron a un nuevo proyecto que tenían en Veracruz, renovaron por completo las instalaciones de la alberca de Leyes de Reforma y según esto nos invitaron a los mejores atletas a entrenar ahí y vivir en las instalaciones, en unos edificios que tenían adjuntos. Claro que esto dependía de nuestros resultados como competidores. Como entrenador en jefe estaba Mario Villarreal, que ya era mi entrenador desde que gané el nacional a los 16.

- ¿Cómo resultó el proyecto?

Al inicio el proyecto sí fue muy prometedor y nos brindaron muchas ventajas que antes no solíamos tener. Debo mencionar que gran parte de mi formación como nadadora fue en albercas la verdad en malas condiciones, y a veces hasta con el agua verde. Leyes de reforma para mí en ese momento era lo mejor que podía soñar. Juntaron a los mejores nadadores del estado en un equipo y nos tenían como la selección principal del estado. Pero a pesar de eso habían muchas discrepancias entre los "dirigentes" ya sabes, al final lo que más les importa es la política.

- ¿Cuál fue tu máximo logro en cuanto a nivel de competencia? ¿Recibiste algún apoyo?

Yo ya estaba en la categoría de 18 y mayores cuando fue que obtuve mi pase a la Copa Mundial de Natación FINA en la ciudad de Nueva York, pero con la sorpresa de que teníamos que pagar nuestros gastos por que la FMN (Federación Mexicana de Natación) no tenía suficiente dinero para pagarnos el viaje a todos.

- ¿Y qué sucedió?

Pues la mitad del viaje conseguimos que me lo pagara el IVD (Instituto Veracruzano del Deporte) y la otra mitad me la pagó una universidad en la que yo estaba becada para poder dedicarme a entrenar -vaya no estoy tomando en cuenta que termine la prepa y no entré directo a mi carrera, me dediqué un año entero a entrenar nada más-. Fui al mundial y no de nuevo nos dieron uniformes, no llevaba realmente mucho dinero, mis papas me apoyaron con lo que pudieron. Yo iba principalmente por la prueba de 50m pecho, y quedé en 13vo lugar a nivel mundial.

Claro que cuando se supo que iría al mundial, a cada rato me entrevistaban, todos se colgaban el "triunfo", decían que gracias a sus apoyos y “blah blah blah”...jamás tuve una beca de la CONADE ni del IVD, ni del municipio. Alguna ocasión me enteré que estuvieron cobrando una beca a mi nombre, que yo jamás recibí.

- ¿Cómo fue todo tras tu regreso del mundial?

Claro que cuando se supo que iría al mundial, a cada rato me entrevistaban, todos se colgaban el "triunfo"

Pues regresé del mundial, la verdad feliz y satisfecha con lo que obtuve ya que la verdad no fue nada fácil alcanzar ese nivel, para que lo más que obtuve fue una palmada en la espalda...

Seguía sin apoyos, viviendo en condiciones la verdad deplorables en las villas deportivas, jamás tuvimos agua caliente en los baños de las habitaciones, la limpieza era terrible y la alimentación ni hablar. Y bueno, no pasaron muchos meses para que yo tomara la decisión de retirarme a los 19 años, me retiré joven creo.

En resumen esa es mi trayectoria, es así un mega resumen, estamos hablando de 13 años.

- Sí, te retiraste muy joven y todo por la falta de apoyo. ¿En sí eso se podría resumir como desvío de fondos, falta de equipo y de instalaciones adecuadas?

Pues no sé si había desvío de fondos, pero sí que a la selección de futbol los traían como reyes y por ganar un nacional el gobernador los invitaba a comer, habíamos nadadores que teníamos trayectoria internacional, y rara vez le veíamos la cara.

Vivir en las villas deportivas realmente era muy deprimente. Una ocasión nos mandaron a un nacional en una Suburban donde íbamos muy apretados, éramos como 13 personas ahí...y un viaje de más de 13 horas. Instalaciones, bueno, he vuelto a visitar Leyes de Reforma y la verdad le han descuidado muchísimo.

La verdad, la natación sigue siendo un fantasma que a veces se aparece en los periódicos de alguna ciudades, para que la gente diga "oh vaya, yo no tenía idea de que existía ese deporte aquí", hasta en las escuelas llegué a tener problemas por el deporte, no hay cultura hacia los deportistas de alto rendimiento.

- Por lo que he podido observar mucha gente lo ve como algo que solo se hace a nivel profesional en el extranjero y la verdad gusta verlo, tuvo mucha audiencia en olímpicos. Sin embargo como dices, muchas veces aquí (quienes se animan a meter a sus hijos) solo lo hacen "para que floten" o "para no tenerlos en la casa". ¿La mayoría de las competencias a las que asististe iban pagadas por tu cuenta?

No hay cultura hacia los deportistas de alto rendimiento

Sí, hasta una que fuimos a Cuba para poder tener mejor fogueo. No estoy diciendo que jamás apoyaran, a veces sí. En las olimpiadas nacionales los gastos corrían por la CONADE, pero bueno, era una vez al año y había que ganarse el pase. Pero la verdad, quienes mantienen este deporte, más bien a los nadadores dentro de él, son los padres.

- ¿Cuál fue tu mejor experiencia en la natación?

¿Mi mejor experiencia? Creo que todo lo que llegué a vivir dentro de ella ha sido lo mejor de mi vida, aprender a ganar, aprender a aceptar la derrota, y sobre todo aprender a levantarse. Cada emoción es única e inigualable, sobre todo cuando por fin alcanzas esa meta que tanto buscas y que te dijeron que jamás lo lograrías.

- ¿Y actualmente a qué te dedicas? Me comentó Arantza (la chica de la nota anterior) que una vez aquí en Veracruz le diste una plática a ella y a sus compañeros.

Yo soy Lic. en Diseño Gráfico, me acabo de graduar de mi Maestría en Animación 3D y Postproducción, también tengo mi propio canal en youtube, eso es hobbie. Ah sí, recuerdo que su entrenador me invitó a ir un día a su alberca a charlar con ellos -iba yo recién operada de hecho-. Pero yo en si trabajo de diseñadora e ilustradora.

La verdad pocas personas que me conocen actualmente saben que yo nadaba, de hecho ni lo cuento, a menos que pregunten, jeje.

- Muchas gracias por tu tiempo en la entrevista, en verdad.

A ti, no hay de qué.

Esta fue una entrevista con Alejandra Alemán, ex-atleta de alto rendimiento, que nos confirma el enorme talento potencial que existe en el país, pero que sin embargo, pocas veces es valorado y apoyado como se debe, en todos los niveles, tanto gubernamental, como federativo y escolar.

Por tanto, es necesario hacer un llamado a los dirigentes del deporte, para reformar todo el sistema y así nuestros buenos prospectos no se queden como un diamante en bruto, sino que consigan mejorar más y más, para que así brillen con luz propia y pongan en alto el nombre del país.