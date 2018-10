Canoísta  Heliud Pulido viaja a Brasil para olimpiadas

Este viernes el canoísta nacional Heliud Pulido emprendió su viaje a Río de Janeiro, Brasil, para afrontar los que serán sus primeros Juegos Olímpicos, certamen al cual llegará lleno de ilusiones y motivado para dar su mayor esfuerzo.



“La verdad me siento muy contento, me voy a la cita más importante de mi vida, voy muy bien preparado, física y mentalmente ya estoy al cien. Estos últimos meses nos preparamos muy bien, los entrenamientos fueron muy intensos, así que me siento muy bien preparado y mi objetivo es colocarme en la final A de la competencia”, expresó el deportista.

Asimismo, Heliud manifestó que para celebrar su cumpleaños número 21, luchará por lograr llegar a la final A de los 200 metros de velocidad en su especialidad, deporte el cual ha practicado desde que tenía tan solo 15 años. De esta forma, el próximo jueves 18 de agosto el veracruzano entrará en acción y así afrontará su segundo certamen internacional en la modalidad individual.

“Los Juegos Olímpicos serán la segunda vez que compita internacionalmente de forma individual, después del Preolímpico. Anteriormente participé en el Mundial Juvenil en Portugal el año pasado, pero por equipos, en la modalidad C4, donde nos colocamos en noveno; en esta ocasión el resultado sólo depende de mí, así que tengo que estar concentrado al cien por ciento y el día de la competencia llegar y darlo todo”.

Las eliminatorias de la especialidad y las semifinales de los 200 metros de canotaje de velocidad tendrán lugar el día miércoles 17 de agosto en el Estadio de Lagoa, ubicado en la Laguna Rodrigo de Freitas del país brasileño.