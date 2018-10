Lanzador Erik de Santos afronta última etapa de preparación previa a Paralímpicos

El lanzador de disco mexicano, Erik Alejandro De Santos, se encuentra en el Puerto de Veracruz realizando su la última fase de preparación previa a su participación en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, certamen en el que contará con la fortuna de ser el primer mexicano en disputar una final.

“Son mis primeros Juegos Paralímpicos, la verdad tuve un proceso muy veloz, escalé año con año, distancias a pasos agigantados, me tocaron eventos muy importantes y este logro se ha dado gracias al trabajo”, señaló emocionado el atleta de 26 años, quien entrará en acción el día 8 de septiembre en punto de la 10:10 horas en el Estadio Olímpico de Brasil.

“Me visualizó con una medalla y metiéndome por lo menos, entre los primeros cuatro del mundo, sé que estaré en la pelea con los atletas elite del mundo”, aseguró.

Asimismo, explicó que se siente esperanzado respecto a su futuro deportivo, ya que todavía tiene camino por delante y con trabajo podrá seguir con buen paso.



“Soy nuevo en el deporte paralímpico, tengo apenas tres años y realmente de lleno en lanzamiento de disco apenas un año, así que creo que tengo un futuro prometedor, pero todo es gracias al trabajo de mi entrenador Rodolfo Ortiz Ávila y al equipo multidisciplinario que nos apoya”.

Por último, habló un poco respecto a los grandes cambios que implica para los deportistas dedicarse al alto rendimiento, ya que en su caso, debe afrontarse aspectos como sus traslados desde Toluca, en donde reside, hasta el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), en donde debe realizar sus entrenamientos.

“Lo ha valido, me paro a las 3 de la mañana para salir temprano de casa y no encontrar tráfico, son sacrificios que no se hacen pesados cuando a uno le gusta y aquí están los resultados. Siempre me gustó estar activo, es mi estilo de vida y quise seguir en el deporte, por eso me acerqué y qué mejor que tener la oportunidad de representar a mi país, con un nivel importante, para pelear por un buen resultado”, finalizó.

De Santos volverá de su campamento de preparación el día 29 de agosto, para viajar al día siguiente a la sede de la justa veraniega.