Nadadora Vianney Trejo quiere superar lo hecho en Londres 2012

La nadadora Vianney Trejo continúa insatisfecha por sus resultados en la edición de Londres 2012, motivo por el que para los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, buscará superar lo realizado anteriormente y de esta manera, colarse cuando menos entre las primeras ocho finalistas del certamen.

"La meta será, como siempre, buscar medalla del color que sea será bienvenida, si no, quedar entre las primeras ocho finalistas y bajar mis tiempos, superarme a mí misma y con eso quedo más que satisfecha", aseguró.

Trejo explicó que en las olimpiadas pasadas se quedó con las ganas de actuar al cien por ciento, ya que debido a una caída que sufrió, no pudo desempeñarse como hubiese querido y por tal causa no pudo cumplir sus objetivos, de manera que en Brasil luchará por llegar lo más lejos posible.

"En Londres 2012 quedé en sexto lugar en los 400 libre, no me fue tan bien como esperaba, pues una semana antes me caí y me esguince un pie, ahora, cuatro años regreso con mucha emoción por participar en mis segundos juegos", señaló la destacada nadadora capitalina.

Por último, la deportista de 21 años de edad se dijo ansiosa por iniciar sus actividades en las cinco pruebas en las que competirá, mismas en las que buscará bajar sus tiempos y de esta manera ir acercándose al podio con el que ha soñado desde ya hace tiempo.

"Estoy muy emocionada, muy contenta, un poco nerviosa pero muy ansiosa por ya competir. Mi mejor prueba es la de 400 libre prevista para el 13 de septiembre, 200 combinado, 100 libre, 100 dorso y 50 libre. En todas, vamos a dar el máximo", concluyó.