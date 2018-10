Reciben a María del Rosario e Itzel Manjarrez en el CAR

Este domingo por la tarde, fueron recibidas las dos taekwondoinas que representaron a México en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, María del Rosario e Itzel Manjarrez, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Culiacán, Sinaloa, donde estuvieron presentes cientos de aficionados y practicantes de este deporte, así como también algunas de las autoridades de gobierno.

La primera en hablar fue la culiacanense Itzel Manjarrez, quien se quedó muy cerca de colgarse la medalla de bronce en la justa olímpica, mostrándose orgullosa por ser tomada como ejemplo para muchos jóvenes sinaloenses y reconociendo que la plata obtenida por su compatriota la motiva para tomar una revancha personal en Tokio 2020.

“Sinaloa me ha apoyado mucho en mi carrera deportiva y estoy muy orgullosa de ser de este estado. Mi experiencia en Juegos Olímpicos fue algo que jamás voy a olvidar, disfruté cada combate, cada segundo en el tatami, desde el calentamiento me sentía muy motivada y me quedé a nada de ganar una medalla. Estoy impresionada de ser ejemplo de tantos sinaloenses, y orgullosa de que el nombre del estado y del Taekwondo esté tan bien representado por Culiacán y Guasave en justas internacionales. El ver a María con una medalla en el cuello me motiva para mi reto más grande que estar en Tokio”, manifestó la competidora de los menos de 49 kg.

Por su parte, María del Rosario también mostró su agradecimiento por el apoyo recibido, luciendo su medalla de plata conquistada, con la cual entró a los libros de historia como la atleta mexicana más ganadora en los JJ.OO, sumándose el oro de Beijing 2008 y el bronce en Londres 2012.

“Estoy muy agradecida por el todo el apoyo que me han brindado, siempre se lo he dicho al gobernador, siempre pendiente de nuestras competencias. Esta medalla es para México, el que para mí es el mejor país y estoy orgullosa de representarlo. Estoy muy contenta de que se sienta la presencia de Sinaloa en otros países, ser yo una representante de toda la gente. Para mi estos Juegos Olímpicos fueron un sueño, independientemente de saber si iba a tener medalla o no, quería disfrutarlos como si fueran mis primeros y últimos juegos, y pienso que esas ganas de hacer las cosas bien me llevaron a lo que es este resultado”, declaró la tres veces medallista olímpica.

Al término del evento organizado por el Instituto Sinaloense del Deporte, ambas competidoras se dieron el tiempo para atender a los asistentes, firmando autógrafos y posando sonrientes para las fotos con ellos.