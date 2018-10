Itzel Manjarrez es reconocida por el presidente de Culiacán

A un par de días de haber sido recibida por las autoridades estatales en el Centro de Alto Rendimiento, la taekwondoina Itzel Manjarrez volvió a recibir un reconocimiento, la tarde de este martes, por su actuación en Río 2016, en esta ocasión por el presidente de Culiacán, Sergio Torres, en las instalaciones del H. Ayuntamiento.

La competidora se dijo sentir impresionada por las grandes muestras de cariño y apoyo que ha recibido en esta aventura olímpica, a pesar de no haberse podido traer una medalla de tierras cariocas en la categoría de los menos de 49 kilogramos.

“Sigo impresionada del calor y el cariño que me han brindado en ese proceso que tuve de Juegos Olímpicos. Nunca me había sentido tan querida y amada como ahora. Llegué al aeropuerto y me recibieron muchos niños, mi profesor, amigos, mi familia, yo pensé que como no traía medalla sólo mi hermano iba a ir por mí”, compartió al público presente.

Sin que ella se diera cuenta, Itzel Adilene se convirtió en un ejemplo para los chicos que practican esta arte marcial, pues su medalla de plata del año pasado en los Juegos Panamericanos de Toronto y su cuarto puesto en Río 2016 motiva a cualquiera.

“Ahora que vengo de Juegos Olímpicos he tenido muchas felicitaciones y agradecimientos de madres de familia que me escriben diciendo que soy el ejemplo de sus hijos, que lloraron porque quieren una foto conmigo y porque perdí”, expresó.

La culiacanense también habló sobre lo que fue su proceso, desde los duros trabajos de preparación en la Ciudad de México, hasta lo que vivió en el día de su competencia, donde apareció con una gran sonrisa en el rostro previo a cada uno de sus combates.

“Todos ven lo que son Juegos Olímpicos, pero no saben el proceso que una atleta lleva. Me tocó estar en esta situación con María (del Rosario), llorábamos casi diariamente de frustración y cansancio. Fue un proceso muy fuerte, pero siento que la preparación con mi psicólogo, más la estrategia y lo físico que llevé en México me hicieron sonreír, me hicieron que ese día disfrutara como nunca lo he hecho en mi vida”, contó.