Perla Bárcenas: “Fue un ciclo difícil”

Este lunes la pesista mexicana Perla Patricia Bárcenas concluyó su participación en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, certamen en el que finalizó en cuarto lugar de la categoría -79 kg, luego de levantar 126 kilogramos.

En su primer intento, Bárcenas levantó 122 kilogramos, y después de que en el primer momento lo dieran por inválido, finalmente se aprobó. En su segundo intento levantó 126 kilogramos y con ello superó el récord paralímpico, mismo que hasta ese momento se encontraba en los 125 kilogramos.

No obstante, ya en su tercer pase no consiguió levantar los 132 kilogramos, de manera que se quedó a tan solo un paso del podio paralímpico, en tanto que el primer puesto fue para la nigeriana Bosse Omolayo, quien levantó 138 kg, la presea de plata fue para la china Lili Xu con 135 kilos y el bronce para Tzu-Hui Lin, representante de China Taipei, con 131.

Al respecto, Perla se mostró contenta, pues aunque no logró llevarse una medalla a casa, consiguió llegar muy lejos después de pasar por varias cirugías y obstáculos de los cuales aún se está recuperando.



“Fue un ciclo difícil, tuve cuatro cirugías y la verdad es que estar aquí a pesar de todo y haber peleado el podio, me quedo con la tranquilidad de que estoy en plena recuperación y que sólo me falta un poco más de tiempo, para seguir avanzando”, comentó la tricolor, quien señaló que las rivales no son nada que no pueda alcanzar si continúa trabajando, lo cual aseguró está en sus planes.



“Tanto la nigeriana, como la china y yo voy a seguir trabajando, en este evento me quedo con la tranquilidad de que lo intenté y me entregué al cien y a pesar de que no se logró la medalla estoy satisfecha conmigo, obviamente no pude darle esa medalla a mi México pero seguiré adelante.

“Yo voy a seguir con la misma actitud y línea de alcanzar las metas más altas, vamos a seguir con el trabajo, ahora viene el Campeonato Mundial en México el próximo año, cierro Río, pero vienen nuevas metas y la meta que sigue es el Mundial que es súper importante y a seguir estoy contenta y satisfecha”, finalizó.