Lenia Ruvalcaba luchará porque el judo forme parte de la Paralimpiada Nacional

Luego de volver con la presea de oro en los 70 kg durante su participación en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, la judoca Lenia Ruvalcaba volvió a México llena de satisfacción y aseguró que con dicho resultado ha cumplido un gran objetivo, superando lo conseguido en la edición paralímpica de Londres 2012.

"Saldo mi deuda personal de hace cuatro años, cuando me quedé con un quinto lugar, y por fin logro subir a lo más alto del podio, lo que me tiene muy contenta", expresó mientras era recibida en el aeropuerto por sus familiares y algunos medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que este ha sido el fruto de años de trabajo, entrenamientos y esfuerzo constante, ya que se ha dedicado al judo por 18 años de su vida, de forma que aunque consciente de la dificultad que tendría el combate final contra Alana Martins, supo sobreponerse a los obstáculos y sacar la victoria.

"Estuvo bastante bien trabajado (el combate), entrenado, y sabía que me iba a enfrentar a todo el estadio y que los jueces probablemente iban a tener mucho favoritismo hacia los brasileños, porque los estuve viendo en los días anteriores".

Pese a no estar segura de si iniciará o no un nuevo ciclo paralímpico rumbo a Tokio 2020, sí enfatizó que tiene como meta luchar para que su disciplina vuelva a formar parte de la Paralimpiada Nacional, ya que pese a ser un deporte con mucho potencial en el país, no está dentro de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel nacional, por lo que será importante que "regrese a la Paralimpiada Nacional, porque por decisiones de federativos lo sacaron de Olimpiada Nacional".

“No es posible que no esté dentro del programa de Paralimpiada Nacional y no tengamos un semillero y nuevas generaciones", concluyó.

Así, indicó que la recompensa que recibirá por haber obtenido el oro paralímpico, la utilizará para fundar una escuela de su deporte en Guadalajara.

"Voy a buscar algo interesante, algo que le pueda retribuir a la sociedad. En México no somos tantos deportistas porque la mayoría tenemos que poner de nuestros bolsillos; entonces, me gustaría buscar la manera de subsidiar esa parte para que los niños tengan clases gratis de judo", concluyó.