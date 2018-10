Niegan a medallista paralímpico la entrada a la CONADE

Un mal rato pasó recientemente el judoca mexicano Eduardo Ávila, ya que a poco de haber vuelto a México con la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, al deportista se le negó el acceso a las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Luego de que ocurriera tal hecho, el atleta expresó en una entrevista ofrecida a Ricardo Magallán, de Milenio, su desconcierto y también molestia, ya que indicó como una falta de respeto ese tipo de eventos y aseguró que para él la CONADE es como su hogar.

"Es una falta de respeto, mi casa es la Conade, llevo viviendo ahí desde el 2007, instalado, entrenando y quiero estar en mi casa y me dicen que no. Lo considero una falta de respeto bastante grande, siendo que vengo de representar a mí país dejando sudor, sangre y esfuerzo en el tatami, para que llegue y me digan que no puedes entrar", manifestó.

Asimismo, señaló que hasta el momento no tiene conocimiento de los motivos por los cuales se ha presentado tal situación, sin embargo, el día lunes será informado respecto a las causas y también respecto a si contará con la posibilidad o no de continuar con sus entrenamientos en dichas instalaciones.

"Nunca me dijeron cuál fue el motivo, pero vengo de representar a mí país, vengo de ganar (oro) y nunca en mi vida me habían negado un acceso las instalaciones de Conade. Me dijo la parte administrativa que hasta el lunes van a ajustar para que pueda entrar otra vez".

Por último, negó que este fuese un acto de mala intención por parte del director de la institución deportiva, Alfredo Castillo, y se mostró consciente de que no obstante, a menudo las personas a la cabeza son las señaladas.

"Sé que esto no es por parte de la cabeza de la Conade (Alfredo Castillo), son las personas que están abajo, son detalles y quien queda mal en ese momento pues es la cabeza", concluyó.