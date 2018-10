Yéssica Chávez y Naoko Fujioka, listas para enfrentarse

Las pugilista mexicana Yéssica Chávez, así como próxima contrincante, la japonesa Naoko Fujioka, se declararon listas para afrontar su siguiente combate, el cual tendrá lugar este sábado en el Centro Regional del Deporte de las Américas, en Ecatepec, donde ambas lucharán por salir con el brazo en alto.

Según comentaron ante los medios ambas pugilistas, las dos se sienten seguras y confiadas en que cuentan con lo necesario para llevarse la victoria en la pelea donde la tricolor expondrá su título mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por lo que ‘Kika’ Chávez está entusiasmada por hacer valer la localía y el título del comabe, “Orgullo Mexiquense”.

"No me espanta pelear con lo mejor, pues ya lo he hecho, para esta pelea no sólo es defender, sino ir más allá pensando en ganar el torneo donde estará en juego el Cinturón Diamante", expresó la azteca, quien tiene la mira puesta en el Cinturón Diamante que se disputará el próximo año.

Asimismo, Chávez se mostró consciente de que la pelea en puerta dará comienzo a un camino complicado, ya que otras siete boxeadoras también trabajarán muy duro para llegar a conseguir el Cinturón Diamante que se pondrá en juego, por lo que será importante para ella luchar con seguridad desde el principio.

“Los compromisos serán más complicados a partir de hoy y hasta la final de este torneo, pero mi esfuerzo del día a día es para toda mi gente de Ecatepec, me gusta los retos grandes para demostrar mi nivel, pues quiero el reconocimiento de los mexicanos y Fujioka no me espanta”, manifestó.

Por último, la nipona Naoko Fujioka, también se mostró confiada y aunque reconociendo las cualidades de su rival, aseguró que para ella no será obstáculo pelear como visitante: “No importa en qué parte del mundo sea la pelea, voy a ganar”.

“No importa cómo pero lo importante es llevar el título a casa, esta pelea es muy importante, pues le quiero ganar a la mejor boxeadora que hay en peso mosca más alla del cuarto título mundial que es algo que realmente no me preocupa mucho”, concluyó.