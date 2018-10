Fernanda González busca llegar a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe

La nadadora mexicana Fernanda González continúa con sus actividades de entrenamiento, ya que de acuerdo con lo que comentó este martes, está concentrada en su preparación con miras al Campeonato Mundial de Budapest 2017, así como a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

"Son mis competencias favoritas, donde se ve el crecimiento y el avance de las generaciones mexicanas y me gustaría representar a México nuevamente", explicó la tricolor, convencida de que uno de sus objetivos principales es llegar por cuarta ocasión a los juegos regionales en los que buscará destacarse.

Asimismo, señaló que las pruebas en las que buscará su clasificación serán las de 50, 100 y 200 metros de dorso y en los relevos, en las cuales deberá dar su mayor esfuerzo para llegar a sus metas y tener unos resultados destacados que le faciliten su cometido.

Por otra parte, la nadadora de 26 años, quien recién vuelve de una estancia en Estados Unidos, admitió que durante su estadía en el extranjero sí se vio afectada por falta de recursos, ya que no contaba con el apoyo del país vecino debido a que no era representante de éste o de alguna universidad al interior del mismo, lo cual provocó que fuera relegada, no obstante, pudo seguir adelante con el apoyo de la CONADE.

"Lo bueno es que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes me apoyó mucho y ahora le dará seguimiento a mi carrera deportiva, por la confianza que me tiene todavía como nadadora", concluyó la nadadora, quien regresa cargada de confianza y energía para trabajar arduamente en busca de los resultados que le permitan llegar a importantes eventos deportivos.