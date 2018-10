Golfistas mexicanos participarán en el Latin America Amateur Championship

Este día miércoles, la Federación Mexicana de Golf (FMG) comunicó la buena noticia de que un grupo conformado por seis jugadores nacionales podrá asistir al Latin America Amateur Chapionship, certamen que se llevará a cabo del 12 al 16 de enero del próximo año 2017, en Panamá.

Según se informó en la lista que se dio a conocer por parte del organismo antes mencionado, los seleccionados para participar en el importante evento serán los golfistas Álvaro Ortiz y Fernando Cruz, originarios de Jalisco, el leonés Luis Gerardo Garza, el veracruzano Raúl Pereda, el capitalino Carlos Serrano, así como el proveniente de Tamaulipas, José Narro.

Algunos de los elegidos, como Ortiz, Narro, Serrano y Pereda, anteriormente han conseguido buenos resultados en distintas rondas de la justa, no obstante, no han podido llegar muy lejos, por lo que el más destacado ha sido Pereda, quien ha contado con la fortuna de colarse en un top ten.

De esta forma, en la competencia en cuestión el campeón y subcampeón serán acreedores al pase directo para las fases finales de la clasificación al The 146th Open y al Us Open Chapionship; además, el vencedor de la justa también obtendrá su inscripción a The Amateur Championship, el US Amateur Championship y algún otro evento que el competidor podrá elegir de entre los organizados por la Asociación de Golf Estadounidense.

Por último, cabe señalar que otro grupo de golfistas conformado por los competidores tricolores Gerardo Ruiz, Óscar Fraustro, Armando Favela, Juan Diego Fernández, José de Jesús Rodríguez, Cristian Romero, Gustavo Arizpe, José Antonio Hernández y Armando Villarreal, verán acción en el Roberto de Vicenzo Punta del Este Open, evento que tendrá lugar a partir de este jueves en Uruguay, y se realizará en el marco del PGA Tour Latinoamérica.

Así, los golfistas aztecas siguen abriéndose paso a nivel internacional, con sus actuaciones en distintos torneos de gran importancia en el orbe.