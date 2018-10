César Juárez ansía vencer a otro rival filipino

El pugilista mexicano César ‘Corazón’ Juárez ya tiene programada su próxima pelea, en la cual se enfrentará ante el campeón internacional de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Richard Pumicpic, ante quien buscará imponerse tal como lo ha hecho anteriormente al enfrentarse a otros rivales filipinos.

El siguiente compromiso de ‘Corazón’ Juárez corresponderá a la pelea estelar de la función que tendrá lugar en el Auditorio de Cabo San Lucas, recinto en el que el tricolor espera continuar con su racha triunfadora y de esta manera hacer honor a su otro sobrenombre, el ‘aniquilador de filipinos’, luego de que ya ha vencido varias veces a contrincantes de dicha nacionalidad.

"Tener otro rival filipino, no me inquieta, ni nada, es un oponente y me preparo igual que siempre: Con todo, el mundo del boxeo ya saben que soy un guerrero que le gusta dar espectáculo y ganar ante el filipino Pumicpic, no será la excepción, mi sueño es ser campeón mundial y estamos cerca", expresó convencido el azteca, quien ante todo se muestra seguro de su capacidad y motivado para hacer frente al combate en puerta, del cual quiere salir con el puño en alto y con triunfo más para su cuenta personal.

Así, César llegará a la contienda con un historial de 20-5, 16 KOs, siendo su más reciente victoria la obtenida ante el destacado filipino Albert ‘Príncipe’ Pagara, en una justa en la que consiguió sobreponerse y recuperarse luego de que cayera a la lona en el primer round, pero para su fortuna la lucha dio un giro y terminó de manera favorable para él.

Por otra parte, en la pelea co-estelar de la función, se enfrentarán el ícono Israel ‘Jiga’ González y Ramón García Hirales, en duelo a 10 asaltos en la división de peso supermosca.