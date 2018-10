Sulem Urbina, contenta por su victoria en casa

La boxeadora Sulem Urbina manifestó su emoción este sábado, luego de imponerse en una importante función femenil llevada a cabo el pasado viernes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde la pugilistas derrotó por decisión unánime a su contrincante Alma Rosa González.

"Gracias a Dios salimos con la mano en alto, estoy agradecida con mi empresa y con mi promotor, Fernando Beltrán", expresó contenta por salir triunfante en su segunda pelea de manera profesional.

Además, la hermosillense se dijo agradecida por el apoyo que recibió en su ciudad natal durante la velada realizada en el gimnasio “Ana Gabriela Guervara”, la cual se organizó con el apoyo de la senadora que lleva el mismo nombre, como parte de los eventos para apoyar a la lucha mundial contra el cáncer de mama.

Urbina no se anduvo con rodeos, y durante todo el combate buscó dominarlo, tanto así que estuvo cerca de noquear a su difícil rival que no obstante hizo el esfuerzo por no dejarse vencer, pero sucumbió por triple 40-36 en un duelo calificado por tres juezas: Tere Mohuet, Brenda Bonilla y María José Mohuet, designadas por la Comisión de Box de sonora, en tanto que la réferi también fue una fémina, Abigaíl Pérez.

Por su parte, Monserrat ‘Raya’ Alarcón, también salió con el puño en alto, pero por decisión dividida, en el combate ante Brenda Ramos, el cual concluyó con calificaciones de 99-93, 98-92 y 94-96, por lo que pudo defender su título por tercera vez en una pelea complicada donde la inteligencia de Alarcón le permitió sobreponerse y ganarse la inclinación de los jueces.

Finalmente, Victoria Torres derrotó por decisión dividida también a Jessica ‘Pollita’ Díaz, en duelo de la división supergallo, el cual fue su debut profesional para ambas, en tanto que Jessica Muñoz se impuso por decisión mayoritaria ante Naroyuki Koasicha, contrincante que espera poder tener la revancha lo más pronto posible.