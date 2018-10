'Loba' Muñoz, ansiosa por ganar título Diamante

A pocos días de exponer de nueva cuenta su cetro, la boxeadora mexicana Zulina Muñoz tiene claros sus objetivos, y es por esto que recientemente ha manifestado su interés en imponer un récord de defensas de su título supermosca, así como en conseguir un Cinturón Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Tan solo faltan cuatro días para que la ‘Loba’ se mida en combate ante la venezolana Carolina Álvarez en la ciudad de Hermosillo, Sonora, rival ante la cual expondrá su título y asimismo buscará refrendarlo, para lo cual declaró sentirse preparada y confiada, lo cual le da la oportunidad de considerar no solo sus metas a corto plazo, sino también las que planea cumplir más adelante.

"Me encantaría poder ser campeona Diamante del CMB, creo que tengo las bases para poder pelear por un Diamante, solo que me den la oportunidad", explicó la pugilista, convencida de que no perdería la oportunidad de disputar el cetro tanto de manera directa como en un torneo similar al que se está llevando actualmente en la división de peso mosca.

Además, y consciente de lo crucial que es para ella imponerse ante la ‘Fiera’ Álvarez, se mostró esperanzada en que contará con las herramientas para salir con el puño en alto y así igualar el récord de 10 defensas titulares con el que cuenta la boxeadora Ana María ‘Guerrera’ Torres.

"Primero Dios que la victoria sea para nosotros, llegamos a igualarla y queremos superarla. Estoy en pláticas con mi equipo, lo importante es salir con la mano en alto el sábado y después ver si nos quedamos en supermosca, damos el paso inmediato (a gallo) o hacemos otro par (de defensas), lo importante es el 12".

Por último, Muñoz está al tanto de lo que implicaría subir a la división de las 118 libras, pues en ésta tendría que toparse con algunas contrincantes nacionales como Marian ‘Barby’ Juárez, Irma ‘Torbellino’ García y Yazmín ‘Rusita’ Rivas, sin embargo aseguró que esto no le preocupa y, por el contrario, estaría decidida a medirse ante ellas con la misma fuerza con la que ha afrontado todos su combates.

"En gallo hay muchas mexicanas que son muy buenas pero quiero subir a gallo no por las rivales, sí por otra meta que me he propuesto que es ser campeona de otra división, ya sea contra ellas o con Catherine Phiri, a la que tenemos en la mira es a ella, que es la campeona".