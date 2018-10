Pimpinela y Mamba se medirán en bullterrier match

Considerado entre los luchadores más carismáticos de la historia, el exótico Pimpinela Escarlata se enfrentará este domingo 20 de noviembre, en Cd. Juárez, a un compromiso más en su trayectoria. Enfrentará a su acérrimo rival, Mamba, en un encuentro pactado en Bullterrier match - lucha en cadenas sin escape.

El Bullterrier Match fue implantado por el Lic. Antonio Peña en 1996 y consta de un combate donde los luchadores se enfrentan encadenados del cuello, uno con el otro. El ganador es el primero que logra tocar todas las esquinas del ring, evitando que su rival lo detenga en el proceso.

Sobre este importante combate, que será grabado para el programa de TV de AAA Worldwide, Pimpinela señaló:

"Estoy feliz de regresar a Cd. Juárez, un lugar que me trae muchos recuerdos. En ese auditorio he tenido muchas luchas muy importantes en mi carrera y la gente es muy conocedora. Ahora me van a ver en un estilo de lucha muy difícil que es el Bullterrier Match y ante un rival muy difícil como Mamba".

Finalmente, el carismático gladiador y emblema ya de la compañía, expresó su cariño a la gente fronteriza y advirtió que dará el máximo de sí para esta lucha, en la que sus principales intenciones es hacer feliz a los presentes y por supuesto salir con el triunfo.

"Yo solamente puedo decirle a la gente que le agradezco su cariño y que voy a subir a dar el cien por ciento arriba del ring de Cd. Juárez, por eso van a ver una lucha con la que van a salir contentos. En cuanto a Mamba ya nos conocemos bien y ahorita que gané la Copa Antonio Peña en Héroes Inmortales me siento muy motivado y le tengo preparadas algunas sorpresas", concluyó el luchador, quien a través del tiempo ha derrotado en lucha de apuestas a estrellas como Jerry Estrada, Volador, El Brazo, Polvo de Estrellas y al propio Mamba, a quien le arrebató la máscara.