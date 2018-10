Carístico y Último Guerrero retoman rivalidad

Para sellar con broche de oro una exitosa función más, en el evento estelar, los espectaculares Carístico, Volador Jr. y Valiente se acoplaron a la perfección enfrentando en un encuentro de viejos piques, que resultó muy parejo ante Último Guerrero, Euforia y Niebla Roja culminando a favor de estos últimos polémicamente cuando el Luchador de Otro Nivel lanzó golpe prohibido de foul que el referee no vio, decretando malamente el resultado a favor de los rudos.

En el Torneo cuadrangular de Dinastías uno de cada familia salió al inicio a defender el lugar en que se enfrentarían. Los que marcaron la pauta fueron Cuatrero, Puma, The Panther y Dragon Lee para combatir y evitar a toda cuesta ser lanzado por encima de la tercera cuerda. Los encuentros después de este, quedaron así: El primer encuentro se llevó entre Negro Casas, Puma y Tiger vs Blue Panther, The Panther y Blue Panther Jr. Pasando a la siguiente ronda los Casas con el sello de la dinastía bien aplicado por el menor.

El segundo encuentro fue entre Pierroth, Dragon Lee y Místico enfrentando a Máscara Año 2000, Cuatrero y Sansón pasando a la siguiente ronda los Reyes con final polémico. Tercer encuentro y definitivo entre los Reyes y Los Casas estuvo más intenso y más peleado, resultando triunfadores y con derecho a enfrentar a los campeones nacionales de tercias, La Dinastía Casas.

El evento especial en mano a mano denominado match relampago con limite de 10 minutos se llevó a cabo entre dos hombres de diferente estilo pero igual jerarquía. Hechicero con su gran sapienza dio cátedra en la mayor parte de la batalla a La Máscara, sin embargo el de La dinastía Alvarado espero como león sigiloso, y en un segundo de descuido logró terminar con el de Monterrey a las ocho minutos y quince segundos de combate.

Las grandiosas y bellas Amazonas también estuvieron presentes esta noche para deleite de los caballeros. La aguerrida y Tozuda tercia ruda integrada por Dalys, Amapola y Zeuxis volvió a poner de cabeza a las científicas Princesa Sugehit, Lluvia y Sanely quienes en la caída definitiva quedaron seriamente lastimadas por la manera tan coordinada de las rudas que se impusieron, llevando a su favor dos de las tres caídas reglamentarias.

El segundo combate de la noche , despertó mucho más al público quien olvido por completo el frío , pues las acciones inteligentes y aéreas de Fuego, Guerrero Maya Jr. y Drone emocionaron tanto, que el mismo apoyo llevo a esta tercia a emparejar sin problema ante Ripper, Sagrado y Misterioso Jr., sin embargo en la recta final la experiencia de los rufianes apago la emoción de los aéreos dejándolos de cara a las lámparas.

Iniciando con las grandes emociones del viernes espectacular, los pequeños pero espectaculares estrellas aparecieron con gran actitud logrando desde ese primer encuentro encender al máximo al público fielmente asistente. Después de un encuentro como los grandes Eléctrico y Aéreo, que enfrentaron en relevos sencillos a Mercurio y Demus 3;16 no lograron nada siendo estos últimos los grandes victoriosos al superar a sus contrincantes.