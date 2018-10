Ibeth Zamora no planea renunciar al título minimosca

La boxeadora mexicana Ibeth Zamora señaló este martes su interés en buscar el triunfo en las semifinales del Torneo Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de peso mosca, no obstante, dejó en claro que no renunciará al cinturón de peso minimosca.

Recientemente, la ‘Roca’ defendió exitosamente su cetro por octava ocasión ante la serbia Nina Stojanovic, de manera que desea conservar este título independientemente de que en la primera mitad de que afronte sus próximos dos compromisos en las 112 libras.

"Es un permiso, no voy a renunciar al título. En mi promotora me dijeron que sí, que podía participar y no renuncio. Si llegamos a la final (del Diamante) o ganamos, tomaremos la decisión de seguir o mantenernos en minimosca", señaló.

En el torneo que podría concluir durante la primera mitad del 2017, según se tiene previsto, están participando Yéssica ‘Kika’ Chávez, Esmeralda ‘Joya’ Moreno y Ana ‘Bronca’ Arrazola, pugilistas a las cuales ya ha enfrentado Zamora, no obstante, especificó que le gustaría medirse ante Arrazola.

"Físicamente está fuerte, se siente compacta, es zurda, un reto para mí por ese hecho, las zurdas se te complican mucho; para mí sería con ella, o con la que venga, todas tienen algo fuerte. Ana por el estilo que tiene, va al frente y también avanza", expresó decidida la deportista.

La ‘Roca’ ha conseguido derrotar a la ‘Bronca’ en la única ocasión en que se han enfrentado, en tanto que a ‘Kika’ Chávez la venció en dos ocasiones y a ‘la Joya’ la derribó dos veces, aunque la contrincante se impuso en una ocasión.

Por último, enfatizó el mérito con el que cuentan todas la boxeadoras mexiquenses, ya que al estar cuatro pugilistas de este este estado en la semifinal del certamen, consideró que están demostrando su calidad deportiva y aseguró que "vamos a seguir poniendo el nombre de México en alto, pero vamos a trabajar para ganar ese título".