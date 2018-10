Miguel Román buscará título mundial

El boxeador mexicano Miguel Román ya tiene compromisos relevantes en puerta, y uno de esos es la pelea que disputará el próximo 28 de enero, cuando se enfrentará al nipón Takashi Miura en combate por el título mundial de su división.

Además de un gran logro en su carrera deportiva, salir victorioso de ese combate es también importante para el pugilista ya que quiere cumplir una promesa hecha a su fallecido hermano, quien murió en el 2005 tras recibir un balazo durante un pleito de pandillas, respecto a lo cual el boxeador platicó conmovido: "murió en mis brazos cuando íbamos en camino; era mi único hermano y desde entonces prometí que algún día llegaría a ser campeón mundial, en honor a él".

De esta manera, ‘Micky’ Román quiere salir con el puño en alto y adjudicarse el primer cetro mundial para un originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que tendrá que dar lo mejor de sí cuando se mida ante el japonés en el Fantasy Srings Casino de Indio, California.

De la justa entre el asiático y Román, saldrá el rival que se enfrente al ganador de la pelea entre el actual campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Francisco ‘Bandido’ Vargas y Miguel ‘Alacrán’ Berchelt.

"Pues como he venido diciendo, me echaron al más difícil (Miura) que el propio campeón, pero me estoy preparando al mil porque si Dios me permite ganar, quiero al campeón Francisco 'Bandido' Vargas de postre", expresó ‘Micky’.

El chihuahuense cuenta con un total de 18 victorias al hilo, de las cuales 15 fueron obtenidas por la vía rápida, de forma que tras cuatro años sin ser derrotado, podrá llegar con mucha confianza a la lucha por el título que tanto ansía.

"Tengo una cita con la historia, no puedo fallar, quiero ser el primer campeón mundial que se tenga en Ciudad Juárez, no tendré fiestas de Navidad porque quiero darlo todo por mi familia", concluyó.