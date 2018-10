Julio César Chávez Jr, confiado rumbo a su próxima pelea

El pugilista mexicano Julio César Chávez Jr., aseguró que se encuentra listo para subir al ring en su próximo compromiso, luego de más de un año desde su última aparición.

El tricolor se enfrentará al rival alemán Dominik Britsch en el duelo que se llevará a cabo este sábado en la Arena Monterrey, respecto a lo cual ambos deportistas hablaron el pasado jueves en conferencia de prensa, misma en la que Chávez Jr. se dijo confiado para incluso terminar la justa por vía de nocaut.

"Estoy bien en todos los aspectos y la gente será la ganadora este sábado, porque con su estilo y mi estilo se presta para dar una gran pelea para todos e incluso una pelea de nocaut. Los esperamos en la Arena Monterrey", expresó.

Asimismo, Julio César señaló que está contento por volver al ring tras permanecer 17 meses en pausa, por lo que el duelo pactado a 10 asaltos en la división de los 77 kilogramos será muy importante para él.

"Estoy muy contento porque aparte de reaparecer, lo haré en México, tiene mucho que no peleaba en México. Estoy bien preparado, tenía tiempo que no me preparaba como lo he hecho para esta pelea", comentó al tiempo que enfatizó la relevancia de ganar para ir por más peleas que le permitan disputar un campeonato mundial.

"Quiero ir por un campeonato mundial, creo que el que salga con la victoria podrá ir por una pelea de campeonato, lo principal es ganar y ganando nos sentaremos a ver lo que sigue, primero tengo que ganar", indicó.

Por su parte, el alemán aseveró que no le afecta tener que pelear en territorio de su contrincante, pues llegará motivado al ring y con el objetivo de derrotar a su oponente.

"Me siento muy bien, éste es un país increíble, estoy contento de estar aquí. Estoy en una gran forma, me siento bien, estoy ansioso por subir a pelear, hambriento de la victoria y espero verlos el sábado. Vengo a ganar y no me importa no ser el favorito", concluyó.