Cachuy Rubio: "Estoy nervioso por ver cómo me van a recibir"

La noche de este sábado se llevará a cabo la última función de lucha libre en el año en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con un cartel repleto de estrellas, donde en la pelea estelar se enfrentarán El Hijo del Santo y Santo Jr. contra Ángel Blanco Jr. y Rayman.

Cachuy Rubio, quien recientemente perdió la máscara y dejó atrás su personaje de Muralla Negra, habló para VAVEL México sobre esta nueva etapa en su carrera como luchador profesional, diciéndose nervioso por ver cómo lo va a recibir la gente.

“Estoy bien contento porque vamos a una luchar en una función donde va a estar El Hijo del Santo y Santo Jr. por primera vez en Culiacán. Esta es mi primera lucha como Cachuy Rubio, estoy nervioso, estoy temeroso por ver cómo me va a recibir la gente, aunque pienso que la gente de Culiacán me va a apoyar porque siempre apoyan a los locales y espero que esta no sea la excepción”, comentó.

Sobre la revancha que quedó pendiente con Jason Viernes 13, con quien perdió la tapa en una controversial batalla, el luchador culiacanense mencionó que se presentaron algunos problemas con la empresa, pero que tratará de desquitarse contra Black Taurus, Bestia 666 y Fishman, sus rivales de esta noche en el Palenque.

"Jason Viernes 13 creo que perdió la exclusividad con la empresa y no sé qué problemas tenga. Ahora voy a luchar contra Black Taurus y otros que tienen mejor calidad de Jason, con ellos me voy a desquitar por lo que no pude hacer con aquel”, declaró.

Por último, el también cantante de música norteña, quien había dicho anteriormente que podía estar pensando en el retiro de los encordados, manifestó que todo dependerá de la recepción que tenga por parte de la afición.

“El retiro depende de la lucha de esta noche, si la gente me recibe muy bien, créanme que voy a seguir luchando”, concluyó.