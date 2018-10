Rayo de Jalisco, emocionado por regreso a León en Lucha FEST

La segunda edición del Lucha Libre FEST está a la vuelta de la esquina y León, Guanajuato se prepara para recibirlo de la mejor forma. Un cartel plagado de estrellas, así como un auténtico banquete luchístico con firmas de autógrafos incluida además de convivencias, fue programado por la Promotora de Lucha Libre del Bajío.

Uno de los gladiadores estelares que harán acto de presencia y fueron partícipes de la presentación del evento este jueves es el Rayo de Jalisco, quien tiene un cariño muy especial por la ciudad: “Más que anéctodas, mis recuerdos son cariñosos recordar la plaza de León, que es muy cariñoso. Veníamos desde aquellos años, desde hace más de 40 años, entonces es muy grato regresar y ahora más como una leyenda de la lucha libre”, dijo en entrevista concedida.

La leyenda tapatía se tendrá que ver las caras con El Zorro, Daga y Scorpio Jr., un rival con quien ya ha tenido batallas desde años atrás y que integra una tercia cuya característica principal es ser peligrosa, pues todos tienen empuje y deseos de trascender en el deporte mexicano.

“Respeto a Scorpio, no he luchado contra Daga y va haciendo su camino, al Zorro también lo he enfrentado. Son luchadores fuertes y son peligrosos, con empuje y deseos de llegar a las estelares”, añadió.

Finalmente el Rayo destacó que se siente en buena forma ahora que cumple más de cuatro décadas como luchador: “Me siento bien, cumplimos 42 años como profesional, yo me voy a retirar el día que ya no pueda dar el cien por ciento en el ring”.