Young, al draft de la NBA

Es una decisión que los jugadores toman cada año aunque no estén listos para ello, pero al final del día, es donde se demostrará si son de verdad. Hoy, Trae Young, de los Oklahoma Sooners, anunció que dejará Oklahoma e ingresará al Draft de la NBA 2018.

El base de primer año de Lubbock, Texas, lideró la nación en ambos puntos y asistencias con un promedio de 27.4 y 8.7 durante su año en la Universidad de Oklahoma. También fue nombrado mejor jugador de primer año en la conferencia Big 12 y fue un All American, liderando a su equipo al torneo de la NCAA donde perdieron ante Rhode Island en la primera ronda. Young, de 19 años, es un jugador que puede tirar triples profundos y hace que todos participen en el juego, pero, ¿puede causar impacto en el equipo que lo escoja?

Jonathan Givony, analista de ESPN, cree que Trae Young será elegido en el puesto número 8 y, en mi opinión, será demasiado pronto. A pesar de que no es un mal tirador, muchas veces Young tira demasiados triples y toma malas decisiones, no solo durante el final, sino durante todo el juego. Young fue número 3 en la nación en intentos de tres puntos y fue número 115 en porcentaje de triples. Personalmente, Young está sobrevalorado porque con esa cantidad de intentos, no se te puede llamar el mejor jugador universitario de la historia.

Como Charles Barkley dijo una vez: “Con tiros difíciles no se sobrevive en la NBA“ y es por eso que Trae Young tiene que aprender que si quiere tener éxito, tiene que tomar menos tiros para que juegue realmente minutos de calidad en la NBA a pesar de que su tiro de tres es lo que hace que la gente se sienta atraída a su juego.