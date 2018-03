Fultz está de regreso

Google Plus

Por primera vez desde octubre, Markelle Fultz, la selección n. ° 1 del draft de la NBA del 2017, estuvo disponible para jugar en el partido de esta noche. Después de perderse la mayor parte de la temporada debido a una lesión en el hombro y problemas con su tiro, es oficial que Fultz está de vuelta en la NBA.

El entrenador Brett Brown de los 76ers de Filadelfia anunció antes del juego de esta noche en una conferencia de prensa algo que mucha gente pensaba que era imposible que sucediera, al menos en esta temporada de la NBA, Brown dijo y cito: “Se me pone la piel de gallina al contarles que hoy jugara, estoy muy orgulloso de él ".

Así que después de pasar tiempo practicando solo para recuperar la forma de su tiro, Markelle Fultz jugó en un juego oficial de la NBA por primera vez desde el 23 de octubre del 2017, lo cual es algo que debería entusiasmar a todos los fanáticos de Filadelfia, teniendo en cuenta que el día de ayer aseguraron el pase a los playoffs por primera vez en 6 años con todavía 10 juegos por disputarse esta temporada regular. El rival de esta noche fueron los Denver Nuggets, que no pudieron contener a los Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center y el marcador final terminó siendo 123-104 para los de azul, rojo y blanco.

A pesar de que no estuvo en una restricción de minutos, Fultz solo jugó 14 minutos registrando 10 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, que son algunos números fuertes considerando que no ha jugado un minuto desde octubre. El Pivot Joel Embiid, fue el jugador del encuentro ya que registró 20 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias en 27 minutos en la duela. ¿Será este el inicio apropiado de la Era Fultz?