Previa semifinales LFA: con la mira puesta en el Estadio Azul

El tercer año de liga entra en la recta final y los mejores cuatro equipos buscarán ganar el título de la LFA que ha ostentado en las campañas anteriores el conjunto de Mayas.

Quienes resulten vencedores de sus respectivos juegos, tendrán el honor de participar en lo que será, posiblemente, el último evento oficial del Estadio Azul el próximo domingo 22 de abril.

Dinos vs Raptors, duelo jurásico con tintes de revancha

Sábado 14 de abril; 16:00 hrs.

Los Dinos se adjudicaron el título de la división norte con cuatro ganados y tres perdidos, de los cuales dos fueron ante los Raptors y uno más en aquel duelo por default que ganaron ante los Mexicas.

El pasado 10 de marzo Raptors por primera vez disputó un partido como local, aunque no lo hizo de la mejor forma, ya que en apretado partido cayeron ante Dinos 29-27.

En la penúltima semana, Raptors pagó la cortesía y en atractivo enfrentamiento que se fue hasta series extras, Dinos se alzó con la victoria 23-20 a pesar del regreso de la Furia Verde.

El conjunto de Saltillo cayó ampliamente contra Condors en la última semana, no obstante, no contaron con Francisco Mata Charles, quarterback titular y que está en duda para este choque. En caso de que no logre estar, Luis Gómez o Alberto García serían su reemplazo, pero ambos no dejaron una grata sensación en el último duelo de temporada regular.

Además, Dinos fue la peor ofensiva en producción de puntos con apenas 123, aunque fueron una de las mejores defensivas y en su plantilla cuentan con Ricardo Yáñez, el cual tuvo el mayor número capturas en la campaña con cinco.

Por otro lado, una de las mejores ofensivas la comandó Raptors de la mano de Bruno Márquez, lanzando en la temporada 1,555 yardas para completar 14 anotaciones (siendo el líder en ambos rubros). Asimismo, cuentan con uno de los mejores receptores de la liga como José Barrios y también, al líder en intercepciones, Fernando Ramírez.

Mayas vs Mexicas, ¿el camino del tricampeón?

Domingo 15 de abril; 15:00 hrs.

Los últimos dos encuentros de la temporada para ambos conjuntos fue precisamente este partido, pues en el primero de ellos celebrado el 25 de marzo, Mayas tenía una ventaja de 28 puntos, sin embargo, el descansar a sus titulares les resultó contraproducente y Mexicas se llevó la victoria 35-34. El pasado domingo, se volvieron a ver las caras y en el último minuto del cuarto periodo, ahora Mayas le dio la voltereta para vencer 19-12 a Mexicas.

El imperio azul fue el equipo con mejor récord en la liga (cinco victorias, dos derrotas), contando con una ofensiva sólida con Marco García en los controles, apoyado del mejor corredor Omar Cojolum y del receptor Josué Martínez, el cual fue el único en superar las 500 yardas en la campaña. Además, cuentan con defensivos como Jonathan García, Diego de la Cruz y Octavio Martínez que registraron tres capturas cada uno en la temporada.

Mientras tanto, Mexicas cuenta con el mejor ataque terrestre al contabilizar 867 yardas bajo el liderazgo de Vladimir Araiza, aunado a que tuvo una defensa bastante eficaz que fue la que menor cantidad de puntos recibió con 111.

Los ganadores de dichos partidos se enfrentarán el próximo domingo 22 de abril en el Estadio Azul disputando el Tazón México III.