All Rookie Team

Esta temporada 2017 / 2018 de la NBA sin duda alguna será recordada por la cantidad de talento que hubo en los jugadores de primer año, los rookies. Hoy, la asociación anunció el All-Rookie First Team de la temporada el cual está integrado por los mejores jugadores de primer año en la NBA.

Primero empezamos con el base, Ben Simmons, de los Philadelphia 76ers quien es cierto fue elegido por los Sixers en el Draft 2016 pero se perdió esa temporada debido a una lesión en el pie por lo que tuvo que posponer su debut en la NBA hasta esta temporada en donde llevó a su equipo hasta las semifinales de conferencia junto con el jugador de segundo año, Joel Embiid. Simmons promedio 15.8 puntos, 8.1 rebotes y 8.2 asistencias por juego. Cabe recalcar que el nacido en Australia registró 12 triple dobles en la temporada regular, el único novato en la historia con más fue Oscar Robertson, quien tuvo 26.

El escolta elegido fue probablemente el que más sorprendió al mundo de la NBA, Donovan Mitchell, quien fue seleccionado en la posición número 13 por los Denver Nuggets pero traspasado al Utah Jazz la misma noche del draft. Promedió 20.5 puntos por partido y llevó al Jazz a la segunda ronda de los play offs venciendo al Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook, Paul George y Carmelo Anthony.

Luego está el novato sensación elegido en la tercera posición del draft por los Boston Celtics, Jayson Tatum quien en este momento se encuentra disputando las finales de conferencia con su equipo ante los Cleveland Cavaliers. A lo largo de esta temporada, Tatum mostró lo que es capaz de hacer y como puede extender su juego no solo en la pintura sino también desde la línea de tres puntos. Tatum ha sido una parte vital para que su equipo esté donde esté ya que luego de las lesiones de Kyrie Irving y Gordon Hayward, el ha tenido que madurar muy rápido y asumir uno de los roles importantes del equipo dirigido por Brad Stevens. El novato de Boston promedio 13.9 puntos, 5 rebotes y 1.9 asistencias en los 80 juegos de temporada regular en los que vio acción.

Kyle Kuzma fue el ala pivot seleccionado, el novato de la Universidad de Utah fue elegido tarde en la primera ronda del draft y traspasado a Los Ángeles esa misma noche. Kuzma fue el mejor novato de los Lakers esta temporada sobre Lonzo Ball y a pesar de que el equipo tuvo un récord debajo de .500, promedió 16.1 puntos y 6.3 rebotes perdiéndose tan solo 5 juegos de la temporada regular.

El último pero no menos importante, el novato de la Universidad de Arizona, el finlandés, Lauri Markkanen de los Bulls quien se convirtió en el jugador más rápido en la historia en alcanzar los 100 triples en la NBA. Markkanen, registró buenos números a pesar de sólo jugar 68 juegos para su equipo, con 15.2 puntos y 7.5 rebotes por juego.

También, hoy fue elegido el All Rookie Second Team y se anunció que dicho equipo estaba conformado por Lonzo Ball, Dennis Smith Jr., Josh Jackson, Bogdan Bogdanovic y John Collins. Muchas estrellas nacientes levantaron la mano esta temporada en la NBA y no cabe duda que el futuro de la asociación está en buenas manos.