Se acerca el final de la temporada por lo que la NBA dio a conocer hoy, el equipo defensivo del año el cual está conformado por grandes nombres que a como el nombre lo dice, fueron los mejor jugadores defensivos en la NBA de la temporada 2017 / 2018. Se ha hecho mucha polémica alrededor de dos jugadores que no estuvieron en dicho equipo, Joel Embiid quien promedió 11 rebotes y 1.8 tapas por juego así como Paul George, que tampoco estuvo a pesar de promediar 5.7 rebotes y 2.0 robos por partido.

La realidad no fue la que muchas personas pensaban que iba a ser, por lo que los jugadores que conforman el All Defensive First Team de la temporada, son los siguientes:

El guardia de los New Orleans Pelicans, Jrue Holiday quien ayudó a su equipo a llegar a las semifinales de conferencia donde caerían con los Golden State Warriors. Holiday promedió 1.5 robos en los 81 juegos que disputó esta temporada.

Luego, está el jugador que más mejoró durante la temporada, Victor Oladipo, que llegó a los Indiana Pacers luego de un traspaso por Paul George y demostró que el puede ser líder en cualquier equipo de la asociación en el que juegue. Oladipo llevó a los Pacers a la postemporada pero desafortunadamente para ellos, perderían en el juego siete de la primera ronda ante los Cleveland Cavaliers.

El alero de los Philadelphia 76ers, Robert Covington quien en lo personal, es uno de los jugadores más infravalorados de la liga, fue nombrado también en el equipo defensivo del año gracias a sus grandes apariciones con el equipo dirigido por Brett Brown y a pesar de que no tuvo una gran serie en las semifinales de conferencia ante los Boston Celtics, Covington fue una pieza clave para que los Sixers llegaran a esa instancia de la temporada.

Anthony Davis, que asumió el rol de líder de los New Orleans Pelicans luego de la lesión de DeMarcus Cousins antes de la pausa del juego de estrellas a mitad de la temporada, por lo que se le da mucho crédito a Davis el haber llevado a su equipo a las semifinales de conferencia a pesar de que no contaba con su Pivot estrella.

Para cerrar, Rudy Gobert, quien ha sido el que más polémica ha generado porque los aficionados dicen que no debería haber sido seleccionado. Gobert promedió 2.3 bloqueos por juego y fue una pieza fundamental para que el Utah Jazz calificara a los playoffs luego de la partida de Gordon Hayward durante el verano.

Grandes defensores se quedaron fuera de la lista y la NBA también reveló el mejor segundo equipo defensivo en donde están, Dejounte Murray, Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford y Joel Embiid. ¿Quién creen que será el jugador defensivo del año?