James será la portada de NBA2K19

El día de hoy, 2K Sports anunció que LeBron James será la portada del nuevo videojuego NBA2K19 20th. Anniversary el cual saldrá a la venta el próximo 11 de Septiembre.



LeBron, quien también fue la portada del juego en el año 2014 dijo y citó “Es muy humilde para mi ser la cara del juego, he amado NBA 2K desde mi infancia. He sido afortunado en traer algo único a la mesa y poder aportar algo que me representa y me inspira. Estoy muy emocionado por este videojuego, pero aún más por los fans y ya quiero que lo vean porqué es grandioso”.

La portada del juego incluye palabras o frases las cuales han caracterizado al “Rey LeBron” durante toda su carrera como es el caso de “Strive For Greatness”, “Equality”, “Driven”, ''King'', entre otras cosas así como el nombre de sus tres hijos, Bronny, Bryce y Zhuri. El vicepresidente de marketing de 2K Sports, Alfie Brody dijo acerca del tema que al ser la edición especial de 20 años del juego, 2K Sports quería asociarse con la figura más grande del deporte de la época, por lo que no dudaron dos veces en contactar a James.



LeBron James no estará vistiendo ningún uniforme en la portada ya que es un Agente Libre a final de la temporada y hay rumores de que el “Rey” pudiera ya sea quedarse en Cleveland o cambiar de equipo a Philadelphia o Houston durante el verano. La razón de esto es que el año pasado, 2K Sports usó a Kyrie Irving de portada en el juego 2K18 con el uniforme de los Cavaliers, pero cuando Irving fue traspasado a los Celtics unos días después de que saliera a la venta, NBA 2K se vio forzado a sacar una portada alternativa con Irving portando el uniforme de Boston en vez de Cleveland.