Warriors campeones de la NBA

Una vez más, los Golden State Warriors se coronaron campeones de la NBA tras derrotar por segundo año consecutivo en las finales a los Cleveland Cavaliers. En esta ocasión, los Warriors barrieron a los Cavaliers cuatro juegos a cero tras una victoria por 108-85 en el Quicken Loans Arena para consagrarse monarcas de la NBA fuera de casa.

A pesar de que en la primera mitad los Cavaliers tuvieron oportunidades de segur en el partido, los dirigidos por Tyronn Lue no pudieron contener a los Golden State Warriors quienes se fueron al descanso por una ventaja de nueve puntos. En la segunda mitad, fue dominio total de los californianos quienes no mostraron compasión y se adelantaron hasta por 28 puntos. El lider anotador del partido fue nada y más y nada menos que Stephen Curry, quien a pesar de tener unamuy mala noche en el juego tres, Curry volvió mas fuerte que nunca y anotó 37 puntos en sus 38 minutos de juego yéndose 7 de 15 desde la línea de tres puntos. También, cabe recalcar que Kevin Durant fue reconocido como el Jugador Más Valioso de las finales de la NBA por segundo año consecutivo. Por el otro lado, LeBron James, quien no dejó de batallar hasta el final, acabó el juego cuatro con 23 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Durante esta temporada James fue un enorme líder para su equipo y es un gran mérito para el, haber guiado a su equipo a las finales de la NBA. Como prueba del gran líder que fue, el “Rey” jugó 104 partidos consecutivos (marca personal en su carrera) y se convirtió en el jugador con mayor edad en liderar la liga minutos en temporada regular y postemporada. Un auténtico monstruo.

Los Warriors ganaron el sexto título de su historia así como su tercer título en los últimos cuatro años y se convirtieron en el primer equipo desde el Miami Heat en el 2013, en ser bicampeones de la NBA. La Era de los Golden State Warriors sigue su marcha.