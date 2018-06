Duro inicio sobre el césped

El mes de Julio se acerca y eso solo significa algo en el circuito ATP, Wimbledon está por venir por lo que significa que la temporada de pasto ha arrancado. Desafortunadamente para Santiago González, no fue el mejor de los inicios.

El tenista mexicano jugó de pareja con el estadounidense Sam Querrey en el inicio de esta gira sobre césped en el ATP 500 de Queens, Inglaterra. Para su mala suerte, dicho inicio sería con el pie izquierdo ya que en la primera ronda enfrentarían a Mike Bryan quien para la sorpresa de muchos, no jugaría con su hermano Bob sino con el ex campeón de dobles en Wimbledon, Jack Sock quien fue derrotado en la primera ronda de singles en el torneo. La pareja estadounidense tuvo que batallar para llevarse el partido pero en un poco más de una hora de partido, el resultado les favoreció por (5)6-7 6-2 10-2. El raquetista nacido en Córdoba, Veracruz descendió muchos lugares en el ranking mundial luego de que no pudo defender la final que hizo el año pasado en Roland Garros y aún no ha podido encontrar la brújula que lo llevo a tener esos resultados.

Santiago González ha ganado tres de los últimos diez partidos de dobles masculino que ha disputado y cabe recalcar que no tiene una pareja estable ya que ha jugado con cuatro jugadores distintos los últimos 7 torneos por lo que las cosas no pintan muy bien en estos momentos para el. Con la intención de agarrar ritmo, el mexicano jugará la siguiente semana el ATP 250 de Antalya, Turquía antes de regresar a Inglaterra para jugar el tercer Grand Slam del año, Wimbledon y tras no tener una buena gira sobre polvo de ladrillo, el mexicano querrá reivindicarse recuperado puestos en el ranking de la ATP en esta gira sobre césped en Europa.