Howard a Brooklyn

El día de hoy se ha confirmado que el Pívot de los Charlotte Hornets, Dwight Howard ha sido traspasado a los Brooklyn Nets en un cambio drástico de eventos que incluye su permanencia en la Conferencia Este y tratará de ayudar a los Nets a ser un equipo de postemporada.

Howard, quien estuvo solo una temporada en Charlotte haciendo equipo con Kemba Walker, promedió un doble doble con 16.6 puntos y 12.5 rebotes en los 81 juegos que disputó en la temporada regular pero a pesar de su buena actuación con el equipo de los Hornets, los dirigidos por Steve Clifford se quedaron diez juegos por debajo de .500 con un récord de 36-46 que los mantuvo a siete juegos de los Washington Wizards, quienes fueron el equipo que entró a los play offs como el sembrado número ocho del Este. “Superman” que tiene un contrato expirado de 23.8 millones con los Charlotte Hornets estará llegando a los Brooklyn Nets tras un intercambio por el ex campeón de la NBA, Timofey Mozgov más dos futuras selecciones de segunda ronda en el draft. Esta salida de Howard del equipo le permitirá a los Hornets buscar a jugadores importantes para su alineación inicial ya que el Pívot, era el contrato más alto que tenían seguido de Nicolas Batum con 22.4 millones.

Este será el tercer equipo en tres años para Dwight Howard y esperemos que a pesar de su edad, pueda demostrar porque en alguna ocasión fue el mejor jugador defensivo en toda la liga ganando tres premios de “Jugador Defensivo del Año”. Tal como lo dijo el ex jugador de la NBA Jalen Rose, “Los Nets no tienen nada que perder en Howard” y tras cuatro temporadas perdedoras seguidas para el equipo, es hora que salgan de ese hoyo en el que están y puedan volver a clasificarse a los playoffs, cosa que no logran desde la temporada 2014 / 2015 cuando perdieron con Atlanta en la primera ronda.