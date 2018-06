Debuta LaMelo Ball en la JBA

Google Plus

El pasado jueves 21 de junio fue una combinación de eventos para la familia Ball ya que se llevarían a cabo dos cosas importantes; El NBA Draft en donde esperarían a ver si el hermano de en medio LiAngelo Ball sería drafteado así como el inicio de la Junior Basketball Association, liga inventada por LaVar Ball para los jugadores jóvenes que no deseen asistir a la universidad y quieran prepararse de lleno para la NBA.



LaMelo Ball, base de 17 años, debutó con el equipo Los Ángeles Ballers y en una buena actuación del hermano menor de la familia Ball, el equipo de LA derrotaría a los New York Ballers por 134-124 en el Citizens Business Bank Arena en Ontario, California. LaMelo fue el mejor jugador de la noche quedándose a tan solo una asistencia de un triple doble con 40 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias y 3 robos. En el equipo de Los Ángeles, el único que lo superó en puntos fue Niles Malone quien concluyó un buen debut con el equipo registrando 41 puntos y 3 rebotes.



Tras el debut, Melo y los LA Ballers viajarán a Seattle para jugar el próximo 24 de junio en el Accesso Showare Arena buscando mejorar su JBA récord a 2-0. No cabe duda que está liga es una innovación para el mundo del baloncesto y es una alternativa más para que los jugadores realicen sus sueños de llegar a la asociación. Los jugadores de la JBA recibirán un sueldo de $3,000 US al mes y recibirán 60%de las ventas de sus respectivos jerseys los cuales están estimados en salir a la venta en $80 US.



Cabe recalcar que en el público presente se alcanzó a observar a toda la familia Ball incluyendo a LaVar Ball, CEO de Big Baller Brand, Lonzo Ball, base de los LA Lakers así como a LiAngelo Ball quien no fue seleccionado en ninguna de las dos rondas del NBA Draft 2018 por lo que no será sorpresa si su padre LaVar hace declaraciones polémicas en los próximos días.