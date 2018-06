Vuelve a una final

Por primera vez desde el 2016, el tenista mexicano Santiago González jugará la final de un evento ATP. En esta ocasión lo hará jugando de pareja junto con el brasileño Marcelo Demoliner en el Antalya Open el cual es un evento ATP 250 que sirve como preparación para Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

Tras meses de incertidumbre acerca de su futuro y luego de no tener los resultados que quería durante la gira europea de arcilla, González volvió a México por una semana para retomar fuerzas tras Roland Garros. El inicio de la gira sobre césped no fue la mejor ya que el mexicano perdió en la primera ronda del ATP 500 de Queens jugando de pareja con Sam Querrey. Esa derrota quedó en el olvido ya que esta semana fue borran y cuenta nueva para el tenista nacido en Cordoba, Veracruz. González y Demoliner arrancaron el torneo con una fácil victoria de 6-3 6-3 sobre Fabrice Martin y Purav Raja. Luego, sus rivales serían los pre clasificados número cuatro del torneo, Andres Molteni y Hans Podlipnik Castillo, quienes con su gran química harían un gran partido. Desafortunadamente para ellos, no sería suficiente y la pareja México-Brasileña saldría victoriosa con un triunfo de 6-1 7-6(3). Llegaba La ronda de semifinales y la pareja número uno del torneo ya estaba eliminada por lo que estaba todo en su sitio para que González alcanzará su final en el 2018. Al otro lado de la red estarían Roman Jebavy y Julio Peralta quienes darían el todo por el todo para avanzar a la última instancia. Jebavy y Peralta mostrarían de que están hechos y ganarían el primer set por (2)6-7 pero los latinos no se darían por vencidos y jugando con el corazón por delante, sacarían la casta para ganar los siguientes dos sets por 7-6(4) 10-6 para de esa manera avanzar a su primera final como pareja.

González y Demoliner enfrentarán mañana en la final a la pareja neerlandesa, Sander Arends y Matwe Middelkop quienes derrotaron en lastra semifinal a Phillip Oswald y Max Mirnyi por parciales de 7-6(4) 6-3. El partido esta programado para ser jugado en la cancha central tras las dos semifinales de singles protagonizadas por Jiri Vesely ante Damir Dzumhur y Adrian Mannarino contra Gael Monfils respectivamente.