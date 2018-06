México se impone en casa ante Estados Unidos

Google Plus

Por primera vez desde los Juegos Panamericanos del 2011, México logró vencer a la selección de Estados Unidos en un apretado duelo llevado a cabo en el Gimnasio ''Juan de la Barrera'' de la Ciudad de México que terminó con marcador de 78-70 en favor de los aztecas.

El equipo estadounidense estaba conformado en gran parte por los mejores jugadores de la liga de talentos de la NBA llamada G-League, en la cual han habido jugadores en el pasado de la magnitud de Seth Curry, Hassan Whiteside, Danny Green, entre otros. A pesar de eso, los jugadores mexicanos, quienes estrenaban al entrenador Ivan Deniz en el partido, mostraron un gran nivel en la duela siendo liderados por Francisco Cruz y Orlando Mendez quienes registraron 24 y 20 puntos respectivamente y fueron los únicos jugadores de la escuadra nacional en tener puntos en dos dígitos. La defensa fue la principal arma para los mexicanos, ya que mantuvieron al equipo estadounidense tirando tan solo 37.7% de campo. México arrancaría el partido estando 18-0 adelante, ventaja que no dejaría escapar durante todo el encuentro.

La quinteta de las barras y las estrellas fue dirigida por Jeff Van Gundy, ex entrenador de los Houston Rockets, quien al concluir el partido expresó la superioridad que tuvo el equipo nacional a lo largo del encuentro así como también menciono la energía que había dentro del gimnasio. ''Nos dominaron. No fue que nosotros no jugamos bien, nos dominaron'' expresó Van Gundy. El líder anotador de la escuadra americana fue Marcus Thornton, jugador de los Beijing Ducks, que registró 14 puntos en el partido.

Este fue el primer descalabro para el equipo estadounidense en las eliminatorias FIBA de camino al Mundial de China en el 2019. A pesar de la derrota, Estados Unidos está ubicado en la cima del Grupo C mientras que México, que se ubica en el mismo grupo, consiguió su tercer victoria en dicho certamen.