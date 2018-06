Escenario listo para Wimbledon

Google Plus

Llegó una de las épocas mas esperadas en el calendario tenístico a lo largo del año, tanto para los aficionados como para los mismos jugadores. El tercer Grand Slam del año, Wimbledon, iniciará este lunes en donde se dará el primer servicio del torneo de tennis mas antiguo y prestigioso del mundo, el cual se llevara a cabo como todos los años, en el All England Lawn Tennis & Croquet Club en Londres, Inglaterra.

El cuadro principal ha salido y hay muchos partidos de primera ronda interesantísimos que prometen un espectáculo completo a los aficionados que atiendan a la catedral del tennis. El suizo, Roger Federer, preclasificado número 1, monarca de este evento en ocho ocasiones y campeón defensor, estará haciendo su debut en el torneo el primer día de actividades, donde enfrentará al serbio Dusan Lajovic, rankeado en la posición 57 del mundo. Por el otro lado del cuadro Rafael Nadal, jugará su partido de primera ronda ante Dudi Sela de Israel.

Se espera que la parte baja del cuadro sea la más dura por la cantidad de grandes jugadores en dicho sector. Jugadores como Nadal, Murray, Djokovic, Zverev, Fognini, Goffin, Thiem, Kyrgios y Del Potro son los que irán por la parte baja del cuadro tratando de ganarse un lugar en la final del torneo en una llave que promete muchos partidos estelares a partir de la segunda o tercera ronda.

Entre los partidos destacados de primera ronda se encuentra el duelo francés entre Gael Monfils vs Richard Gasquet, Stanislas Wawrinka vs Grigor Dimitrov, Andy Murray vs Benoit Paire y la batalla entre las estrellas de la siguiente generación, Daniil Medvedev ante Borna Coric. Emociones garantizadas desde el primer día de actividades en Wimbledon que a como pinta, promete ser el torneo del año por la cantidad de grandes enfrentamientos que se darán y que se pueden dar.