El tridente se mantendrá intacto

Apenas unos días después de que Carmelo Anthony firmara un gran contrato con el equipo, Paul George, tras muchos rumores alrededor del último año, decidió pararlos y ha anunciado que volverá al Oklahoma City Thunder la siguiente temporada en un acto que ha sorprendido al mundo de la NBA, ya que se esperaba que George, al estar en la agencia libre este verano, intentará buscar un ansiado campeonato en otro equipo; Los Ángeles Lakers era la franquicia que más sonaba para el alero, quien no se moverá de Oklahoma City.

Según fuentes reportan, Paul George se ha comprometido a quedarse con el Thunder y firmará un contrato máximo de cuatro años con opción de jugador en el tercer año por $137 Millones de dólares. El tridente de George, Westbrook y Anthony quedó a deber mucho la temporada pasada ya que al haber mucha expectativa alrededor del equipo, no fue lo esperado y cayeron en la primera ronda de los playoffs ante el Utah Jazz de Donovan Mitchell. El alero del Thunder promedió 21.9 puntos y 5.7 rebotes por partido en su primer temporada siendo el segundo mejor anotador del equipo, solo por debajo del base, Russell Westbrook, quien anotó 25.4 puntos a lo largo de los 81 juegos que disputó en el año.

Cabe destacar que este sábado, también se ha confirmado que Jerami Grant ha llegado a un acuerdo con el Thunder por tres años y 27 Millones de dólares. Debido a esto, los altos mandos del equipo merecen una mención honorífica debido a que están logrando mantener a sus estrellas y jugadores secundarios en la rotación. No cabe duda que el año pasado fue una espina clavada en las carreras del tridente de OKC, por lo que George regresará a demostrarle al mundo del básquetbol que no fue un desperdicio el hecho de que ellos tres se juntarán. Mucha atención se le debe poner la conferencia oeste con este equipo del Thunder, que quizá no esté renovado en piezas, pero sí en actitud y mentalidad.