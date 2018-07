Causará baja de Wimbledon

Tras sus declaraciones en la última semana donde dijo que aún no se sentía al 100%, se veía venir la noticia confirmada el día de hoy. Andy Murray no participará en la edición de Wimbledon 2018 debido a que no se siente listo para competir al máximo nivel y no quiere arriesgar a empeorar su lesión.

Murray, quien volvió al Tour ATP hace dos semanas luego de casi un año sin jugar debido a una lesión en la cadera, ha anunciado a través de su cuenta de Facebook que no jugará en la catedral del Tennis este año. ''Es duro para mi darles la noticia que no jugaré en Wimbledon este año. Progrese significativamente en entrenamientos a lo largo de las últimas semanas pero luego de discutirlo con mi equipo, hemos decidido que es aún temprano en mi proceso de recuperación para jugar partidos al mejor de cinco sets. Hicimos todo lo posible pero desafortunadamente no logre estar listo. Empezare a entrenar a partir del día de mañana en canchas duras y continuare con mi rehabilitación para poder llegar en un buen nivel a la gira en Estados Unidos (La cual inicia el 23 de julio). Gracias por sus buenos deseos'' declaró el jugador británico.

El sorteo del cuadro principal se dio a conocer ayer y estaba previsto que Murray jugaría en la primera ronda ante el francés, Benoit Paire en lo que prometía ser un partido lleno de emociones. Tras la retirada del nativo de escocía, Jason Jung de China Taipei, entrará en su lugar como Lucky Loser. Jung cayó en la tercera ronda de la calificación ante Thomas Fabbiano pero la suerte le sonrío y de esa manera el asiático estará debutando en su primer Grand Sam ante Paire. Luego de sus declaraciones, se espera que Andy Murray este listo para volver a competir en los Masters 1000 de Toronto y Cinccinati.