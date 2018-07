Stephenson se suma a James en Los Ángeles

Google Plus

Apenas unas horas después de que se anunciará que LeBron James elegiría a Los Ángeles Lakers como su siguiente equipo, el base de los Indiana Pacers, Lance Stephenson, ha llegado a un acuerdo con el equipo angelino para defender la playera del equipo más ganador en la historia de la NBA.

Stephenson, quien anunció hace unos días que no renovaría con el equipo de Indiana, llegó a un acuerdo con los Lakers por un año 4.5 Millones de dólares. James y Lance han tenido muchos percances en el pasado por las rivalidades de la conferencia Este entre Heat y Pacers así como Cavaliers y Pacers, por lo que será interesante ver ese espíritu competitivo cuando ambos defiendan el mismo lado de la duela. Stephenson promedió 9.2 puntos y 5.2 rebotes en los 82 juegos que disputó para los Pacers en la última campaña y fue una pieza clave del equipo viniendo desde la banca para que el equipo logrará llegar a los playoffs, cosa que parecía imposible al inicio de dicha temporada cuando traspasaron a Paul George al Oklahoma City Thunder.

Tras estas llegadas, no hay duda que Magic Johnson ha hecho un magnifico trabajo en la directiva de los Lakers. Ahora, lo único que es esperado para este equipo es ver si, Kawhi Leonard llegará a los Lakers y de ser así, será una autentica batalla de perros la conferencia oeste la próxima temporada con cuatro equipos buscando un lugar en las finales de la NBA como lo serán, Thunder, Warriors, Rockets, y Lakers. Leonard ha confirmado que no volverá a los San Antonio Spurs y se espera que en los próximos días la decisión acerca de su futuro sea revelada. Llegue o no llegue, lo cierto es que los Lakers se han robado el verano y la agencia libre.