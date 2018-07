Siguen uniéndose al show

Google Plus

Los Ángeles Lakers continuan haciendo de las suyas en esta agencia libre y ahora, tras las firmas de LeBron James y Lance Stephenson, han firmado al dos veces campeón de la NBA con los Golden State Warriors, Javale McGee.

Se ha confirmado que el equipo dirigido por Luke Walton, ha llegado a un acuerdo con el pívot multicampeón de la asociación, Javale McGee en un contrato de un año por una cantidad aún no confirmada. McGee, quien tuvo problemas extra cancha hace una temporada especialmente con Shaquille O'Neal, continuó trabajando en su juego y se convirtió en el pívot titular de los Warriors en las más recientes finales de la NBA ante los Cleveland Cavaliers. El Pívot, paso dos temporadas jugando para el equipo dirigido por Steve Kerr, en donde promedió 5 puntos y 2 rebotes pero a pesar sus bajos números, es un jugador que aporta mucha energía al equipo ya sea estando dentro o fuera de la duela y es algo que el equipo de los Lakers va a necesitar, ya que es cierto que trajeron a jugadores experimentados como LeBron y Stephenson pero aún tienen el roster lleno de jóvenes promesas como lo son Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram y Julius Randle. Por lo que el equipo necesitará también del tipo de apoyo que McGee sabe aportar, porque no importa si esta o no jugando, siempre dará el 100% para apoyar a sus compañeros y eso es algo de respetar.

Este será el sexto equipo de Javale McGee en la asociación el cual sigue aumentando sucesos y franquicias importantes a su carrera. Los Ángeles Lakers se están llevando la agencia libre y esté día será recordado en las memorias de los aficionados californianos ya que puede ser el inicio de una nueva era en Los Ángeles.