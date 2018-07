Se juntan las estrellas en Oakland

Los Golden State Warriors, tres veces campeones de la NBA en los últimos cuatro años, han contratado al pívot de los New Orleans Pelicans, DeMarcus Cousins para la siguiente temporada y tratar de contrarrestar el trabajo hecho por Los Ángeles Lakers en estas 48 horas.

Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green no serán suficientes y los directivos de los Warriors contratarán a un quinto All Star para la siguiente temporada. Cousins firmó con el equipo californiano un contrato exclusivamente para un año por $5.3 Millones de dólares. El pívot se llegó a New Orleans durante el juego de estrellas de hace dos años y nunca encontró su poderío con Anthony Davis ya que en la primera temporada, no les alcanzó que Cousins jugará la segunda mitad de la temporada y fallaron en calificarse a playoffs y este año, el equipo iba bien con sus dos estrellas asociándose bien pero justo antes de la pausa por el juego de estrellas, ''Boogie'' tuvo una lesión en el talón de Aquiles y se perdió lo que quedaba de la temporada. Hasta ese momento, el pívot promediaba 25 puntos y 12 rebotes como el ''centro'' titular del equipo.

Por el otro lado, los Warriors terminaron en la segunda posición de la conferencia oeste pero a pesar de eso, lograron vencer a los número uno, Houston Rockets, en la final de conferencia para que en la última instancia se coronaran campeones tras barrer en cuatro juegos a los en ese entonces, Cleveland Cavaliers comandados por LeBron James.

La intención de los Warriors con esto es mejorar su trabajo en el poste pero a la vez tener un jugador que pueda jugar desde la linea de tres puntos. Quizá la contratación hará que su banca sea mas débil comparada al último año, pero le sacaran aún más jugo a su quinteta inicial.